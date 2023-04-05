В Тюмени крупные пробки на Ямской и Мельникайте, а на объездной ремонт. Фото

Серьезные пробки на Ямской и Мельникайте. На двух участках объездной дороги ремонт

В областной столице 5 апреля к 17:55 отмечаются серьёзные пробки. По данным сервиса 2ГИС на улице Ямской (при въезда в город) образовался затор на 2 километра. Скорость машин снизилась до 5 км/ч. О ДТП на этом участке трассы пока не сообщается.

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