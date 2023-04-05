nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Изображение материала

В Тюмени крупные пробки на Ямской и Мельникайте, а на объездной ремонт. Фото

5 апреля 2023, 13:13
Фото: скрин 2ГИС

Серьезные пробки на Ямской и Мельникайте. На двух участках объездной дороги ремонт

В областной столице 5 апреля к 17:55 отмечаются серьёзные пробки. По данным сервиса 2ГИС на улице Ямской (при въезда в город) образовался затор на 2 километра. Скорость машин снизилась до 5 км/ч. О ДТП на этом участке трассы пока не сообщается.
Сюжет
Тюмень

Похожая ситуация и на Мельникайте. Здесь пробка в 2 километра в сторону центра Тюмени (обычно серьёзный затор в это время в обратном направлении).

По данным 2ГИС, в южной части объездной дороги идут дорожные работы (на двух участках). Машины закрывают одну полосу движения.

Ранее «Наш город» сообщал, что вчера крупная пробка в 2,6 км возникла на Салаирском тракте и улице Тимуровцев. На Ямской движение в вечерний час пик было практически свободным.

В Тюмени крупная пробка на Салаирском тракте и улице Тимуровцев
Узнать подробнее
#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дороги#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Александр Мязин
Подпишитесь
Уникально для Тюмени: застройщик сделает ремонт ванной за вас
Сегодня, 07:15
Синоптики предупреждают тюменцев о пожарах с 15 апреля. Будет тепло и сухо
Сегодня, 13:35
Скоро Пасха: в магазины Тюменской области поступит более 10 млн освященных яиц
Сегодня, 06:55
«Пуля или дробь, виновен или нет»: в суде рассмотрели апелляцию полицейского-стрелка
Сегодня, 09:20
«Хотят вывести из дела»: проверка адвоката учителя, обвиняемого в домогательствах
Сегодня, 09:43
Предприятия АПК Тюменской области начали весенне-полевые работы раньше срока
Сегодня, 13:23