В Тюмени крупные пробки на Ямской и Мельникайте, а на объездной ремонт. Фото

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Похожая ситуация и на Мельникайте. Здесь пробка в 2 километра в сторону центра Тюмени (обычно серьёзный затор в это время в обратном направлении).
По данным 2ГИС, в южной части объездной дороги идут дорожные работы (на двух участках). Машины закрывают одну полосу движения.
Ранее «Наш город» сообщал, что вчера крупная пробка в 2,6 км возникла на Салаирском тракте и улице Тимуровцев. На Ямской движение в вечерний час пик было практически свободным.