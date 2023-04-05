В Тюмени ищут нового директора департамента, жилье за городом дорожает, новый отель

Posted Сегодня, 19:10
Published Сегодня, 19:10
Modified Сегодня, 19:12
Updated Сегодня, 19:12
В Тюмени по объявлению ищут директора департамента в областное правительство.
Новый руководитель регионального департамента по общественным связям и молодежной политике директор должен иметь стаж работы в госорганах не менее двух лет, а также иметь диплом о высшем образовании. Кроме того кандидат должен хорошо знать законы, т.к. ему придется самому вносить изменения в нормативные акты.
Прошлый глава департамента Павел Белявский теперь замгубернатор Тюменской области.
Недешевое удовольствие: цены на жилье за городом выросли почти до семи млн рублей.
Загородные дома в Тюменской области подорожали на 14% за год. Средняя цена теперь составляет 6,82 млн рублей.
Похожая тенденция наблюдается по всей стране. В некоторых регионах цены повысились сразу в 2 раза. Теперь средняя стоимость «дачи» составляет 9,8 миллионов рублей. Прирост цены за год составил +18%.
По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, при этом средняя площадь дома сократилась на 2% и составила чуть более 115 квадратных метров. Эксперты ожидают, что в ближайшие годы общая площадь строений будет снижаться, а цена квадратного метра — расти.
Отель сети Azimut Hotels откроется в Тюмени в 2024 году.
Российская гостиничная сеть расширяет свой бизнес. В центре Тюмени скоро появится новый отель на 4 звезды. Организация рассчитывает на рост турпотока в город.
Здание появится в шаговой доступности от административного и делового центра Тюмени. Предполагается, что гостиница заработает в следующем году.
Глава AZIMUT Hotels Максим Бродовский отметил, что город становится важным промышленным и культурным центром в Сибири.