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В Тюмени ищут нового директора департамента, жилье за городом дорожает, новый отель

5 апреля 2023, 19:10
Фото: 1MI

Жилье за городом дорожает, новый отель, в Тюмени ищут нового директора департамента

На сайте «Работа России» появилась вакансия директора в департамент областного правительства. Руководителю обещают зарплату до 54 тысяч рублей в месяц.
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Тюмень

В Тюмени по объявлению ищут директора департамента в областное правительство.

Новый руководитель регионального департамента по общественным связям и молодежной политике директор должен иметь стаж работы в госорганах не менее двух лет, а также  иметь диплом о высшем образовании. Кроме того кандидат должен хорошо знать законы, т.к. ему придется самому вносить изменения в нормативные акты.

Прошлый глава департамента Павел Белявский теперь замгубернатор Тюменской области.

Недешевое удовольствие: цены на жилье за городом выросли почти до семи млн рублей.

Загородные дома в Тюменской области подорожали на 14% за год. Средняя цена теперь составляет 6,82 млн рублей.

Похожая тенденция наблюдается по всей стране. В некоторых регионах цены повысились сразу в 2 раза. Теперь средняя стоимость «дачи» составляет 9,8 миллионов рублей. Прирост цены за год составил +18%.

По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, при этом средняя площадь дома сократилась на 2% и составила чуть более 115 квадратных метров. Эксперты ожидают, что в ближайшие годы общая площадь строений будет снижаться, а цена квадратного метра — расти.

Отель сети Azimut Hotels откроется в Тюмени в 2024 году.

Российская гостиничная сеть расширяет свой бизнес. В центре Тюмени скоро появится новый отель на 4 звезды. Организация рассчитывает на рост турпотока в город.

Здание появится в шаговой доступности от административного и делового центра Тюмени. Предполагается, что гостиница заработает в следующем году.

Глава AZIMUT Hotels Максим Бродовский отметил, что город становится важным промышленным и культурным центром в Сибири.

Сеть AZIMUT Hotels построит в центре Тюмени гостиницу на 4 звезды
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