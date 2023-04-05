В Тюмени ищут нового директора департамента, жилье за городом дорожает, новый отель

Новый руководитель регионального департамента по общественным связям и молодежной политике директор должен иметь стаж работы в госорганах не менее двух лет, а также иметь диплом о высшем образовании. Кроме того кандидат должен хорошо знать законы, т.к. ему придется самому вносить изменения в нормативные акты.