В Тюмени 14 и 15 апреля пройдет ярмарка вакансий. Тут будут крупные компании региона

Стоит отметить, что некоторые специалисты могут зарабатывать в Тюмени от 200 до 500 тысяч рублей. В этот список входят риелторы, стоматологи-ортопеды, агенты по недвижимости, электрогазосварщики, машинисты и водители спецтехники. Например в электросварщике нуждается «Тюменский завод вездеходной техники». От соискателя требуется опыт работы от двух лет. Ему обещают зарплату от 150 до 200 тысяч рублей в месяц. ООО «Тюменьбургео» приглашает водителя автомобиля с открытой категорией Е. Специалист должен отработать по профессии более 5 лет, а также иметь Qr-код о прививках. Размер заработной платы составляет до 200 тысяч рублей.