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В Тюмени 14 и 15 апреля пройдет ярмарка вакансий. Тут будут крупные компании региона

5 апреля 2023, 14:41
Фото: 1MI

Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Тюмени 14 и 15 апреля

В областной столице на следующей неделе состоится Всероссийская ярмарка трудоустройства. По данным информцентра правительства региона, в ней будут участвовать более 30 крупных предприятий.
«В Тюменской области пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Вакансии представят более 30 предприятий региона, такие как «ГМС Нефтемаш» и «Ютэйр-Инжиниринг», - сообщает информцентр правительства Тюменской области.

Ярмарка состоится 14 апреля в Тюменском технопарке и 15 числа в филиале ТИУ. На 23 марта в регионе зарегистрировано 2 тысячи 999 безработных. С начала месяца в органы службы занятости населения Тюменской области за содействием в поиске подходящей работы обратилось около 6,3 тысячи жителей региона

Стоит отметить, что некоторые специалисты могут зарабатывать в Тюмени от 200 до 500 тысяч рублей. В этот список входят риелторы, стоматологи-ортопеды, агенты по недвижимости, электрогазосварщики, машинисты и водители спецтехники. Например в электросварщике нуждается «Тюменский завод вездеходной техники». От соискателя требуется опыт работы от двух лет. Ему обещают зарплату от 150 до 200 тысяч рублей в месяц. ООО «Тюменьбургео» приглашает водителя автомобиля с открытой категорией Е. Специалист должен отработать по профессии более 5 лет, а также иметь Qr-код о прививках. Размер заработной платы составляет до 200 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти ищут руководителя департамента по общественным связям и молодежной политике. Кандидату на должность предлагают зарплату в 54 тысячи рублей в месяц. От кандидата требуют иметь стаж работы в госорганах не менее двух лет и диплом о высшем образовании. Кроме того кандидат должен хорошо знать законы, т.к. ему придется самому вносить изменения в нормативные акты.

Тюменские власти ищут руководителя департамента в интернете
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