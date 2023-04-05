В Тюмени 14 и 15 апреля пройдет ярмарка вакансий. Тут будут крупные компании региона

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
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Updated Сегодня, 14:51
«В Тюменской области пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Вакансии представят более 30 предприятий региона, такие как «ГМС Нефтемаш» и «Ютэйр-Инжиниринг», - сообщает информцентр правительства Тюменской области.
Ярмарка состоится 14 апреля в Тюменском технопарке и 15 числа в филиале ТИУ. На 23 марта в регионе зарегистрировано 2 тысячи 999 безработных. С начала месяца в органы службы занятости населения Тюменской области за содействием в поиске подходящей работы обратилось около 6,3 тысячи жителей региона
Стоит отметить, что некоторые специалисты могут зарабатывать в Тюмени от 200 до 500 тысяч рублей. В этот список входят риелторы, стоматологи-ортопеды, агенты по недвижимости, электрогазосварщики, машинисты и водители спецтехники. Например в электросварщике нуждается «Тюменский завод вездеходной техники». От соискателя требуется опыт работы от двух лет. Ему обещают зарплату от 150 до 200 тысяч рублей в месяц. ООО «Тюменьбургео» приглашает водителя автомобиля с открытой категорией Е. Специалист должен отработать по профессии более 5 лет, а также иметь Qr-код о прививках. Размер заработной платы составляет до 200 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти ищут руководителя департамента по общественным связям и молодежной политике. Кандидату на должность предлагают зарплату в 54 тысячи рублей в месяц. От кандидата требуют иметь стаж работы в госорганах не менее двух лет и диплом о высшем образовании. Кроме того кандидат должен хорошо знать законы, т.к. ему придется самому вносить изменения в нормативные акты.