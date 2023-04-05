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Updated Сегодня, 13:32

В столичном кинотеатре прошла светская премьера комедии "Я хочу! Я буду"

5 апреля 2023, 13:31
В кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве состоялась светская премьера романтической комедии "Я хочу! Я буду!" с Екатериной Гусевой в главной роли и режиссурой Павла Воронина.

Фильм был произведен студией "АП Интертеймент" и выпущен в широкий прокат российским дистрибьютором игровых и анимационных фильмов "НМГ Кинопрокат". Как отмечают "Известия", на премьере присутствовали не только съемочная группа, но и множество знаменитостей. Редакторы журнала смогли пообщаться с исполнителями главных ролей, которые рассказали об их впечатлениях от работы над фильмом и надеждах на успех в кинотеатрах.

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