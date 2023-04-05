В Перми могут оштрафовать ПЗСП и ПТЖБ за завышенные цены на газобетон

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Сотрудники УФАС по Пермскому краю завершили проверку и отчитались о результатах. Об этом информирует properm.ru.
Антимонопольная служба во время проверки установила, что организации доминируют на рынке первичной оптовой реализации газобетонных блоков в Пермском крае.
Изучая дела, ФАС проанализировала динамику цен на газобетон. Специалисты пришли к выводу, что АО «СЗ ПЗСП» и АО «ПТЖБ» с конца 2021 года по июнь 2022 года необоснованно подняли прайсовую отпускную стоимость газобетонных блоков почти вдвое: с 4 320 до 8 460 рублей за кубометр и с 4 100 до 8 500 рублей за кубометр соответственно.
Закон о защите конкуренции запрещает доминирующим на рынке хозяйствующим субъектам нарушать интересы потребителей. Речь идет об установлении или поддержании монопольно высокой цены продукции. Топ-менеджеры ПЗСП и ПТЖБ пытались оправдать увеличение цен на газобетонные блоки ростом расходов на производство. Проверка эти данные не подтвердила.
Пермское УФАС сообщило, что компании получат предписание о прекращении злоупотребления доминирующим положением и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции. В минувшем году при рассмотрении антимонопольных дел обе организации сократили необоснованно завышенные цены на газобетонные блоки. Так, весной 2021 года прайсовая цена составляла 8 500 рублей за кубометр, а осенью 2022 года она упала до 4 400 рублей за кубометр.
Руководство ПТЖБ не согласилось с вынесенным решением. В отделе маркетинга компании обещали обжаловать решение в установленные законом сроки. Что касается административного правонарушения, то вопрос оспаривания изучат уже после его возбуждения. До отдела маркетинга ПЗСП журналистам properm.ru дозвониться не удалось, получить ответ на запрос по электронной почте - тоже.