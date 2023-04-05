В Перми могут оштрафовать ПЗСП и ПТЖБ за завышенные цены на газобетон

Пермское УФАС сообщило, что компании получат предписание о прекращении злоупотребления доминирующим положением и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции. В минувшем году при рассмотрении антимонопольных дел обе организации сократили необоснованно завышенные цены на газобетонные блоки. Так, весной 2021 года прайсовая цена составляла 8 500 рублей за кубометр, а осенью 2022 года она упала до 4 400 рублей за кубометр.