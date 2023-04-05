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Уникально для Тюмени: застройщик сделает ремонт ванной за вас

5 апреля 2023, 07:15
Фото: www.shutterstock
Переложить хлопоты по ремонту в ванной можно на профессионалов. 30-35% от стоимости ремонта в новой квартире от общего бюджета тратится на ванную комнату.

Плитка, сантехника, работа мастеров выходят в копеечку. Выгодное предложение есть у федерального застройщика «Страна Девелопмент» — опция «Ремонт в ванной».

Сейчас такую услугу в городе предлагает единственный застройщик. Другие компании продают квартиры в новостройках в черновой, предчистовой отделке, либо с полным ремонтом всей квартиры. Разбираемся, почему стоит оформить опцию «Ремонт в ванной от застройщика», а не нанимать бригаду после сдачи дома.

Фото: АО СЗ «Стройтранс №1»

Ремонт выполняется в нейтральных цветах

3 причины заказать ремонт в ванной от застройщика:

Экономия бюджета. Такой ремонт обойдется дешевле на 25%. Застройщик закупает материалы по оптовым ценам и как говорится «берет объемами». А еще опцию можно включить в ипотеку: платеж распределяется на весь срок кредитования и становится практически незаметным. Также выбор этой услуги позволит зафиксировать цену на уровне дня сделки, можно не переживать о повышении стоимости.

Справится только мастер. Не секрет, что чаще всего именно в ванной выполняются самые грязные работы. Если поклеить обои или уложить ламинат многие могут самостоятельно, то работа с плиткой требует особых навыков и инструментов.

Самая главная комната в квартире. Сделать ремонт в ванной и переехать. Такое решение принимают многие молодые семьи или те, кто живет в съемном жилье. Квартиры в «Стране Девелопмент» сдаются в предчистовой отделке, уже выполненные все грязные работы, Произведена разводка электричества и отопления, выполнена стяжка пола, стены выровнены под маяк, установлены розетки и выключатели, подоконники и радиаторы. Такая отделка действительно позволяет минимизировать ремонтные работы.

Фото: АО СЗ «Стройтранс №1»

Для отделки используем качественные материалы проверенных производителей

Также ГК «Страна Девелопмент» предлагает опции по ремонту и меблировке всей квартиры. Узнать подробнее об опциях, выбрать и забронировать подходящую квартиру можно на сайте strana.com.

Реклама. АО СЗ «Стройтранс №1». В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ «О Рекламе».

#Алиса Вернер
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