Уникально для Тюмени: застройщик сделает ремонт ванной за вас

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Плитка, сантехника, работа мастеров выходят в копеечку. Выгодное предложение есть у федерального застройщика «Страна Девелопмент» — опция «Ремонт в ванной».
Сейчас такую услугу в городе предлагает единственный застройщик. Другие компании продают квартиры в новостройках в черновой, предчистовой отделке, либо с полным ремонтом всей квартиры. Разбираемся, почему стоит оформить опцию «Ремонт в ванной от застройщика», а не нанимать бригаду после сдачи дома.
Ремонт выполняется в нейтральных цветах
3 причины заказать ремонт в ванной от застройщика:
Экономия бюджета. Такой ремонт обойдется дешевле на 25%. Застройщик закупает материалы по оптовым ценам и как говорится «берет объемами». А еще опцию можно включить в ипотеку: платеж распределяется на весь срок кредитования и становится практически незаметным. Также выбор этой услуги позволит зафиксировать цену на уровне дня сделки, можно не переживать о повышении стоимости.
Справится только мастер. Не секрет, что чаще всего именно в ванной выполняются самые грязные работы. Если поклеить обои или уложить ламинат многие могут самостоятельно, то работа с плиткой требует особых навыков и инструментов.
Самая главная комната в квартире. Сделать ремонт в ванной и переехать. Такое решение принимают многие молодые семьи или те, кто живет в съемном жилье. Квартиры в «Стране Девелопмент» сдаются в предчистовой отделке, уже выполненные все грязные работы, Произведена разводка электричества и отопления, выполнена стяжка пола, стены выровнены под маяк, установлены розетки и выключатели, подоконники и радиаторы. Такая отделка действительно позволяет минимизировать ремонтные работы.
Для отделки используем качественные материалы проверенных производителей
Также ГК «Страна Девелопмент» предлагает опции по ремонту и меблировке всей квартиры. Узнать подробнее об опциях, выбрать и забронировать подходящую квартиру можно на сайте strana.com.
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