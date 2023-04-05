Уникально для Тюмени: застройщик сделает ремонт ванной за вас

Экономия бюджета. Такой ремонт обойдется дешевле на 25%. Застройщик закупает материалы по оптовым ценам и как говорится «берет объемами». А еще опцию можно включить в ипотеку: платеж распределяется на весь срок кредитования и становится практически незаметным. Также выбор этой услуги позволит зафиксировать цену на уровне дня сделки, можно не переживать о повышении стоимости.