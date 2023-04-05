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Участников СВО в Тюменской области будет поддерживать спецкомиссия

5 апреля 2023, 07:20

В Тюменской области спецкомиссия будет поддерживать участников СВО и их семей

В Тюменской области специальная комиссия будет поддерживать участников СВО и их семей. Распоряжение о создании комиссии подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

О необходимости создания такой поддержки в своем послании Федеральному собранию сказал президент Владимир Путин в феврале 2023 года.

В комиссию вошли вице-губернатор, представители областных департаментов и военный комиссар Тюменской области. Они будут встречаться каждую неделю и обсуждать вопросы и проблемы, связанные с поддержкой бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО. Члены комисси будут постоянно мониторить обращения участников спецоперации и членов их семей.

 

#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Олеся Киреева
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