Участников СВО в Тюменской области будет поддерживать спецкомиссия

В комиссию вошли вице-губернатор, представители областных департаментов и военный комиссар Тюменской области. Они будут встречаться каждую неделю и обсуждать вопросы и проблемы, связанные с поддержкой бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО. Члены комисси будут постоянно мониторить обращения участников спецоперации и членов их семей.