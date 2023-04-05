Тюменцев в честь праздника коренных народов Севера угостят рыбными пирогами

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
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Updated Сегодня, 17:39
В их число водуйт: театрализованное представление, концерт, игры и конкурсы, спортивные соревнования, мастер-классы, выставки, традиционные обряды и дегустация национальных блюд. В Доме Северных людей тюменцев ждут 9 апреля в 14.00.
Вороний день (Вурнга хатл) — это праздник коренных народов Севера, который отмечается в честь наступления весны.
Ранее «Наш город» сообщал, что в ближайшие праздники в Тюмени не будут продавать алкоголь. К ним относятся последний звонок, День молодёжи и День города, которые пройдут в мае, июне и июле текущего года.