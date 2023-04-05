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Тюменцев в честь праздника коренных народов Севера угостят рыбными пирогами

5 апреля 2023, 17:21
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области 9 апреля отмечают Вороний день

В честь праздника в этностойбище «Увас Мир хот» (Тюменский район) в это воскресенье пройдёт несколько мероприятий, сообщили в инфоцентре правительства региона.
Сюжет
Весна

В их число водуйт: театрализованное представление, концерт, игры и конкурсы, спортивные соревнования, мастер-классы, выставки, традиционные обряды и дегустация национальных блюд. В Доме Северных людей тюменцев ждут 9 апреля в 14.00.

Вороний день (Вурнга хатл) — это праздник коренных народов Севера, который отмечается в честь наступления весны.

Ранее «Наш город» сообщал, что в ближайшие праздники в Тюмени не будут продавать алкоголь. К ним относятся последний звонок, День молодёжи и День города, которые пройдут в мае, июне и июле текущего года.

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#Елена Чебоксарова#Вороний день#Весна#Коренные народы#Бесплатное мероприятие#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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