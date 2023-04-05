Тюменцам следует пока отложить замену зимней резины на летнюю из-за погоды

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
В региональной ГИБДД не рекомендуют переходить на летнюю резину уже сейчас. Замену шин лучше сделать, когда значение среднесуточной температуры будет больше +5 градусов.
Более того, седьмого и одиннадцатого апреля ожидается резкое понижение температуры, возможен мокрый снег. В этих условиях Сибирь может преподнести сюрприз, это особенно актуально для северной части Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что эксперты не ожидают дефицита резины, однако в настоящее время многие бренды ушли с рынка.