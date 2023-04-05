Тюменцам следует пока отложить замену зимней резины на летнюю из-за погоды

Жителям Тюмени рекомендуют отложить замену зимней резины на летнюю из-за погоды

Эксперты советуют водителям не спешить менять зимние шины на летние. По данным «Авито», спрос на эту услугу увеличился почти на четверть по всей стране. Но погода может ещё преподнести сюрприз.