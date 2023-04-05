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Тюменцам следует пока отложить замену зимней резины на летнюю из-за погоды

5 апреля 2023, 15:54
Фото: 1MI

Жителям Тюмени рекомендуют отложить замену зимней резины на летнюю из-за погоды

Эксперты советуют водителям не спешить менять зимние шины на летние. По данным «Авито», спрос на эту услугу увеличился почти на четверть по всей стране. Но погода может ещё преподнести сюрприз.

В региональной ГИБДД не рекомендуют переходить на летнюю резину уже сейчас. Замену шин лучше сделать, когда значение среднесуточной температуры будет больше +5 градусов.

Более того, седьмого и одиннадцатого апреля ожидается резкое понижение температуры, возможен мокрый снег. В этих условиях Сибирь может преподнести сюрприз, это особенно актуально для северной части Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что эксперты не ожидают дефицита резины, однако в настоящее время многие бренды ушли с рынка.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Дороги#Безопасность на дорогах#Покупка-продажа#ГИБДД#Александр Мязин
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