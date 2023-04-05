Тюменка обиделась на своего приятеля за переписку с женщиной и ударила его ножом

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
По данным пресс-служба тюменских судов, всё произошло в «День Святого Валентина». Голубева вину признала.
«Из материалов уголовного дела следует: 14 февраля 2023 года Надежда отмечала праздник «День Святого Валентина» и около 20 часов, находясь на кухне своей квартиры в состоянии алкогольного опьянения, ударила ножом в живот своему сожителю», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
Тюменке стало обидно, что в это время мужчина переписывался с другой женщиной по телефону. Потерпевший претензий к Голубевой не имеет, но суд приговорил женщину к 3 годам колонии.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец получил 6 лет колонии за подарок от интернет-магазина.