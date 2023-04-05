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Тюменка обиделась на своего приятеля за переписку с женщиной и ударила его ножом

5 апреля 2023, 12:20
Фото: 1MI

В день Святого Валентина тюменка обиделась на приятеля и ударила его ножом

Тюменский суд признал Надежду Голубеву виновной в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Женщина ударила ножом в живот своего приятеля.

По данным пресс-служба тюменских судов, всё произошло в «День Святого Валентина». Голубева вину признала.

«Из материалов уголовного дела следует: 14 февраля 2023 года Надежда отмечала праздник «День Святого Валентина» и около 20 часов, находясь на кухне своей квартиры в состоянии алкогольного опьянения, ударила ножом в живот своему сожителю», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

Тюменке стало обидно, что в это время мужчина переписывался с другой женщиной по телефону. Потерпевший претензий к Голубевой не имеет, но суд приговорил женщину к 3 годам колонии.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец получил 6 лет колонии за подарок от интернет-магазина.

Тюменец получил 6 лет колонии за «крупный» подарок от интернет-магазина
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#Общество#Тюменцы#Дела судебные#Уголовные дела#Происшествия#Жалобы#Нож#Прокуратура#Александр Мязин
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