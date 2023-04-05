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Тюменец получил 6 лет колонии за «крупный» подарок от интернет-магазина

5 апреля 2023, 10:46
Фото: 1MI

За контрабанду 25 грамм гашиша тюменец получил 6 лет колонии

Тюменский суд приговорил мужчину к 6 годам строгого режима за подаренный интернет-магазином гашиш. Его задержали таможенники, 47-летний тюменец не успел донести товар домой.
«Основанием привлечения к уголовной ответственности стал заказ, сделанный 47-летним мужчиной через интернет-магазин в Италии. Однако полученный товар он не успел донести домой – оперативники таможни задержали гражданина на выходе из здания почтамта», - сообщает пресс-служба тюменской таможни.

Мужчина заказал 20 грамм гашиша, но магазин добавил ещё 5. В итоге преступление квалифицировалось уже «как крупный размер». Его признали виновным в котрабанде запрещённых веществ.

Вчера «Наш город» сообщал, что в Тюмени врач получил взятку в размере 60 000 рублей за отрицательный тест на наркотики.

В Тюмени врач получил большую взятку за отрицательный тест на наркотики. Фото
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#Общество#Тюменцы#Работа#Происшествия#Экономика#Покупка-продажа#Дела судебные#Бизнес#Александр Мязин
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