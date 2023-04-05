Тюменец получил 6 лет колонии за «крупный» подарок от интернет-магазина

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
«Основанием привлечения к уголовной ответственности стал заказ, сделанный 47-летним мужчиной через интернет-магазин в Италии. Однако полученный товар он не успел донести домой – оперативники таможни задержали гражданина на выходе из здания почтамта», - сообщает пресс-служба тюменской таможни.
Мужчина заказал 20 грамм гашиша, но магазин добавил ещё 5. В итоге преступление квалифицировалось уже «как крупный размер». Его признали виновным в котрабанде запрещённых веществ.
Вчера «Наш город» сообщал, что в Тюмени врач получил взятку в размере 60 000 рублей за отрицательный тест на наркотики.