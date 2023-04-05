СУЭНКО пригласила на работу победителей Чемпионата «Профессионалы»

В этом году у регионального этапа было несколько особенностей. Организаторы подготовили 86 профильных площадок (более, чем когда-либо) в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме и Голышманово. За звание чемпионов боролись 330 студентов и 165 школьников, которых оценивали 680 экспертов.