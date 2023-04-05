СУЭНКО пригласила на работу победителей Чемпионата «Профессионалы»

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Updated Сегодня, 05:44
Генеральный партнер мероприятия СУЭНКО вручила сертификаты на трудоустройство лучшим в компетенции «Электромонтаж» и «Сантехника и отопление».
На протяжении 8 лет энергетики поддерживали мировой чемпионат «Молодые Профессионалы» (WorldSkillsRussia). Традиция продолжается — СУЭНКО оказывает экспертную и финансовую помощь преемнику мероприятия — Чемпионату «Профессионалы».
В этом году у регионального этапа было несколько особенностей. Организаторы подготовили 86 профильных площадок (более, чем когда-либо) в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме и Голышманово. За звание чемпионов боролись 330 студентов и 165 школьников, которых оценивали 680 экспертов.
СУЭНКО поддерживала профильные компетенции «Сантехника и отопление» и «Электромонтаж». Сотрудники компании работали экспертами на площадках.
У конкурсантов было 3 задания на которые отведено 20 часов. 18 часов электромонтаж, 1 час на поиск неисправностей и 1 час программирование, — рассказывает ведущий инженер Юрий Калабин. Лучше всего справились с заданием по поиску неисправностей. С электромонтажом необходимо, как говорится «набить руку».
Победителем в компетенции «Электромонтаж» стал студент Тюменского колледжа производственных и соцтехнологий Павел Лутовинин. Серебро и бронзу забрали Мингалев Илья из Тобольского многопрофильного техникума и Фантиков Леонид из Агротехнического колледжа.
В «Сантехнике и отоплении» лучшими стали студенты Тобольского многопрофильного техникума Артур Рахимов (1 место), Махмуд Панов (2 место) и Титушин Илья (3 место).
На финальном награждении главный инженер СУЭНКО Юрий Тышук вручил победителям бессрочные сертификаты на трудоустройство.
— Чемпионат открывает молодых профессионалов, которые успешно справляются с задачами в сложных условиях конкуренции и ограничения времени. Именно так работают энергетики. И СУЭНКО всегда готова оказать поддержку таким талантам.Будем рады видеть в числе своих сотрудников сегодняшних победителей в профильных компетенциях, — отметил Юрий Тышук.
Все победители и призеры Чемпионата продолжат борьбу за звание профессионалов. В ноябре в Санкт-Петербурге пройдет Всероссийский финал мероприятия. А в апреле региональный этап ждет Курганскую область, где СУЭНКО также выступает постоянным партнером.