Снова зима: на юге Тюменской области похолодает до -17 градусов

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Как сообщает региональный метеоцентр, сегодня, в среду, днем температура воздуха поднимется до + 18 градусов. Будет переменная облачность, без осадков. Ветер северный 4 метра в секунду.
Предстоящей ночью похолодает до — 1 градуса. В четверг, 6 апреля, вновь станет тепло: синоптики обещают, что воздух прогреется до +15…16 градусов. Будет также переменная облачность, без осадков. Ветер усилится до 12 метров в секунду.
К вечеру четверга начнет холодать. Температура воздуха опустится до -1 градуса, возможен мокрый снег. В ночь на 7 апреля похолодает до -12, в некоторых районах — до — 17 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 17 метров в секунду.
Днем в пятницу температура воздуха не прогреется выше 0.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в праздник Благовещения ударят заморозки.