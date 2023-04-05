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Posted Сегодня, 04:44

Published Сегодня, 04:44

Modified Сегодня, 04:46

Updated Сегодня, 04:46

Снова зима: на юге Тюменской области похолодает до -17 градусов

5 апреля 2023, 04:44

В Тюменской области в ночь на 7 апреля похолодает до -17 градусов

В некоторых районах Тюменской области в ночь с 6 на 7 апреля похолодает до -17 градусов. Пройдет мокрый снег, ветер усилится. Сегодня, 5 апреля, температура воздуха поднимется до + 18 градусов. Будет переменная облачность, без осадков.
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Тюмень

Как сообщает региональный метеоцентр, сегодня, в среду, днем температура воздуха поднимется до + 18 градусов. Будет переменная облачность, без осадков. Ветер северный 4 метра в секунду.

Предстоящей ночью похолодает до — 1 градуса. В четверг, 6 апреля, вновь станет тепло: синоптики обещают, что воздух прогреется до +15…16 градусов. Будет также переменная облачность, без осадков. Ветер усилится до 12 метров в секунду.

К вечеру четверга начнет холодать. Температура воздуха опустится до -1 градуса, возможен мокрый снег. В ночь на 7 апреля похолодает до -12, в некоторых районах — до — 17 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 17 метров в секунду.

Днем в пятницу температура воздуха не прогреется выше 0.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в праздник Благовещения ударят заморозки.

В Тюмени в праздник Благовещения ударят заморозки
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