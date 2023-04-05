Снова зима: на юге Тюменской области похолодает до -17 градусов

В Тюменской области в ночь на 7 апреля похолодает до -17 градусов

В некоторых районах Тюменской области в ночь с 6 на 7 апреля похолодает до -17 градусов. Пройдет мокрый снег, ветер усилится. Сегодня, 5 апреля, температура воздуха поднимется до + 18 градусов. Будет переменная облачность, без осадков.

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