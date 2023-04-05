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Шашлыки будут! Тюменцам разрешили выезжать в лес

5 апреля 2023, 13:56

Тюменцам в пожароопасный сезон разрешили посещать 14 участков леса

Тюменцам в пожароопасный сезон разрешили посещать 14 участков леса. Как сообщили в администрации города, в списке - места, оборудованные комплексами с мангалами.

Как напоминают тюменцам, пребывание в городских лесах ограничено до 22 апреля. Такое решение принято из-за высокой опасности возникновения пожара. В лесу еще много сухой травы, поэтому  разводить костры в местах, не отведенных для этого, запрещено. Также нельзя выжигать сухую растительность, сжигать горючие отходы, мусор, тару. Чтобы предотвратить нарушения, леса постоянно патрулируют специалисты.

 Места, где можно пожарить шашлык, есть в лесных массивах Верхнего бора, пр. Воронинские горки (район Метелева), в Плехановском бору, в лесных массивах ТЭЦ-2, по Старому Ялуторовскому тракту, по ул. Дружбы и в лесничестве «Гилевская роща».

Подробное описание как проехать к местам отдыха, можно посмотреть на сайте администрации города.

Ранее "Наш Город" писал, что власти объявили награду в 50 тысяч рублей за поимку поджигателей лесов.

Власти Тюмени объявили награду в 50 тысяч рублей за поимку поджигателей лесов
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#Олеся Киреева#Общество#Лес#Новости тюмени#Тюменцы
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