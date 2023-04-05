Шашлыки будут! Тюменцам разрешили выезжать в лес

Как напоминают тюменцам, пребывание в городских лесах ограничено до 22 апреля. Такое решение принято из-за высокой опасности возникновения пожара. В лесу еще много сухой травы, поэтому разводить костры в местах, не отведенных для этого, запрещено. Также нельзя выжигать сухую растительность, сжигать горючие отходы, мусор, тару. Чтобы предотвратить нарушения, леса постоянно патрулируют специалисты.