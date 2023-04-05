Роспотребнадзор: в Тюменской области снизилась заболеваемость ОРВИ и ковидом

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области снизилась на 7,6%. Данные эпидемиологической обстановки приводят специалисты регионального Роспотребнадзора.
Заболеваемость коронавирусом по сравнению с неделей с 27 марта по 2 апреля снизилась на 28%. За последние сутки вирус диагностировали у 138 человек, из них 15 детей. Пациентов на искусственной вентиляции легких нет.
При этом санврачи советуют не расслабляться: в воздухе продолжают циркулировать вирусы гриппа. Все также нужно носить маски в общественных местах, пользоваться антисептикаим, часто и хорошо мыть руки, а также держаться подальше от людей, у которых есть признаки заболевания.
В феврале «Наш город» писал, что в Тюмени вновь отмечается рост заболеваемости COVID-19.