Роспотребнадзор: в Тюменской области снизилась заболеваемость ОРВИ и ковидом

При этом санврачи советуют не расслабляться: в воздухе продолжают циркулировать вирусы гриппа. Все также нужно носить маски в общественных местах, пользоваться антисептикаим, часто и хорошо мыть руки, а также держаться подальше от людей, у которых есть признаки заболевания.