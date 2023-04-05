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Роспотребнадзор: в Тюменской области снизилась заболеваемость ОРВИ и ковидом

5 апреля 2023, 04:10

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области снизилась на 7,6%

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области снизилась на 7,6%. Данные эпидемиологической обстановки приводят специалисты регионального Роспотребнадзора.
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Тюмень

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области снизилась на 7,6%. Данные эпидемиологической обстановки приводят специалисты регионального Роспотребнадзора.

Заболеваемость коронавирусом по сравнению с неделей с 27 марта по 2 апреля снизилась на 28%. За последние сутки вирус диагностировали у 138 человек, из них 15 детей. Пациентов на искусственной вентиляции легких нет.

При этом санврачи советуют не расслабляться: в воздухе продолжают циркулировать вирусы гриппа. Все также нужно носить маски в общественных местах, пользоваться антисептикаим, часто и хорошо мыть руки, а также держаться подальше от людей, у которых есть признаки заболевания.

В феврале «Наш город» писал, что в Тюмени вновь отмечается рост заболеваемости COVID-19. 

В Тюмени вновь отмечается рост заболеваемости COVID-19
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#Олеся Киреева#Ковид#ОРВИ#Грипп#Тюменская область#Тюмень#Роспотребнадзор
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