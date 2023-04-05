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Рейс отменили: тюменцы накануне не смогли улететь в Алматы

5 апреля 2023, 04:14

Авиакомпания Utair отменила рейс из Тюмени в Алматы

Авиакомпания Utair вечером 4 апреля отменила рейсы из Тюмени в Алматы и обратно. Самолет из региональной столицы должен был вылететь 4 апреля в 18.30. Обратно – в 23.30. Причины отмены пока неизвестны.

Самолет должен был вылететь в бывшую  столицу Казахстана 4 апреля в 18:30 и провести в пути почти 4 часа.

Как было указано на сайте авиакомпании, из Алматы рейс планировался на 23:30. Самолет должен был прилететь в Тюмень в 01.20. Оба рейса компания Utair отменила. Причины этого в авиакомпании пока не называют.

На данный момент на онлайн-табло официального сайта Utair нет ни одного рейса в Алматы. Единственный борт сегодня отправится из Уфы.

Ранее «Наш город» писал, что из Тюмени в Турцию будут ежедневно летать самолеты.

Из Тюмени в Турцию будут ежедневно летать самолеты
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#Олеся Киреева
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