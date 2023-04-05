Рейс отменили: тюменцы накануне не смогли улететь в Алматы

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Самолет должен был вылететь в бывшую столицу Казахстана 4 апреля в 18:30 и провести в пути почти 4 часа.
Как было указано на сайте авиакомпании, из Алматы рейс планировался на 23:30. Самолет должен был прилететь в Тюмень в 01.20. Оба рейса компания Utair отменила. Причины этого в авиакомпании пока не называют.
На данный момент на онлайн-табло официального сайта Utair нет ни одного рейса в Алматы. Единственный борт сегодня отправится из Уфы.
Ранее «Наш город» писал, что из Тюмени в Турцию будут ежедневно летать самолеты.