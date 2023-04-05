РЭО займется сбором блистерной упаковки в медучреждениях

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Блистерная упаковка из спрессованных или спаянных полимеров (ПВХ) и алюминия представляет собой бытовой отход и тоннами попадает на полигоны вместе с другим бытовым мусором. Иногда ее сливают в канализацию. Тем не менее она продолжает принадлежать к категории многокомпонентной или комбинированной упаковки, которая в природных условиях разлагается в течение 200 лет, выделяя опасные токсины. В отрасли такую переработку описывают как сложную, поскольку обращение с ней требует специального оборудования и технологий. Тем не менее в России уже существуют мощности для подобных работ и они активно развиваются, напомнил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Об этом пишет gorod55.ru.
«Многокомпонентную упаковку готовы перерабатывать предприятия в рамках экопромышленных парков, которые строятся в России при поддержке РЭО. Всего таких парков будет восемь», — заявил Буцаев. По его словам, в последние четыре года для отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами открыли 211 предприятий. К 2030 году планируется запуск или обновление 868 заводов. Тем не менее проблема заключается еще и в том, что граждане не так уж часто сдают блистерную упаковку от лекарств на переработку. Именно поэтому важно осознавать необходимость организации централизованной системы сбора и активизации просветительской работы по вышеуказанной теме, подвел итог Денис Буцаев.
Он также отметил, что неразложившиеся элементы лекарственных формул и их упаковки обладают потенциальной токсикологической опасностью для окружающей среды, здоровья человека и животных, если попадают в почву, грунтовые воды, водоемы, а позже в систему водопровода. Национальная экологическая компания уже начала принимать на переработку многокомпонентную упаковку, где пластик и алюминий разделяется посредством электростатики. Напомним: практически все лекарственные средства в России можно сдать на переработку, независимо от упаковки.