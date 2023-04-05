РЭО займется сбором блистерной упаковки в медучреждениях

Блистерная упаковка из спрессованных или спаянных полимеров (ПВХ) и алюминия представляет собой бытовой отход и тоннами попадает на полигоны вместе с другим бытовым мусором. Иногда ее сливают в канализацию. Тем не менее она продолжает принадлежать к категории многокомпонентной или комбинированной упаковки, которая в природных условиях разлагается в течение 200 лет, выделяя опасные токсины. В отрасли такую переработку описывают как сложную, поскольку обращение с ней требует специального оборудования и технологий. Тем не менее в России уже существуют мощности для подобных работ и они активно развиваются, напомнил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Об этом пишет gorod55.ru.