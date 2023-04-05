«Пуля или дробь, виновен или нет»: в суде рассмотрели апелляцию полицейского-стрелка

Судья заслушала обе стороны, а также последнее слово Павла Москвина, которые убежден в том, что роковой выстрел совершил кто-то другой. Экс-полицейский добавил, что на обочине дороги у новотарманского леса, где и случился выстрел, был обнаружен патрон для дроби, однако на него, по мнению Москвина, не обратили должного внимания.