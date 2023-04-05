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«Пуля или дробь, виновен или нет»: в суде рассмотрели апелляцию полицейского-стрелка

5 апреля 2023, 09:20
Фото: nashgorod.ru
Суд по апелляции Павла Москвина

Тюменский суд отказал в апелляции Павлу Москвину, подстрелившему в лесу человека

Сегодня Павел Москвин и его адвокат попытались оспорить решение мирового судьи, который признал Москвина виновным и назначил ему 6 месяцев ограничения свободы. В зале суда разгорелся жаркий спор о голове потерпевшего — в мозге осколки пули или части дроби?
Сюжет
Суд

43 кусочка — что из них соберется

Павел Москвин и его адвокат Сергей Замаруев выразили свою точку зрения — признать осужденного невиновным. Они убеждены, что в травмах, полученных потерпевшим, виновато третье лицо.

«Эксперт-баллист пояснял, если пуля попадает в человека, то она проходит насвкозь или остается в теле. В нашем случае, у потерпевшего в больнице не была изъята пуля. Что касаемо выводов суда, которые отражены в приговоре, я полагаю, они не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, которые были исследованы», — объяснял Замаруев.

Он ссылается на судебно- медицинскую экспертизу, которая обозначила, что в мозге потерпевшего цельной пули нет. В протоколе судебного заседания также отражено, что врач, проводивший КТ, заявил, что из головы пострадавшего были изъяты инородные металлические тела — плотные, округлые, с-образные и другие.

«Это невозможно, чтобы пуля так деформировалась и разделилась на такое количество кусочков. Говорить о том, что пуля, которая вылетела из карабина моего подзащитного, могла так распасться — нельзя», — считает Замаруев.

А потому, по мнению адвоката и его доверителя, суд вынес несправедливое решение. Москвин в ходе своего выступления дополнительно заявил, что он не имеет никакого отношения в происшествию.

Адвокат Москвина - Сергей ЗамаруевАдвокат Москвина - Сергей Замаруев
Адвокат Москвина - Сергей Замаруев
Фото: nashgorod.ru
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Признался, но передумал

Адвокат потерпевшего Костантина Туроса обратил внимание на то, что изначально Москвин признал свою вину. Вдобавок это именно он отвез Константина в больницу, а после — перевел ему 50 тысяч рублей.

«Он давал последовательные и непротиворечивые показания, которые согласовывались со всеми материалами уголовного дела, никаких ходатайств об ознакомлении с делом от Москвина не поступало. Когда у нас в первый раз рассматривалось дело уже в суде, Москвин также полностью признавал вину и раскаивался в содеянном. Но, когда в дело вступил новый адвокат — Замаруев, подсудимый резко перестал признавать вину», — сказал адвокат потерпевшего Павел Руснаков.

Он также подчеркнул, что ни один из экспертов не говорил о том, что в лицо Туросу могли выстрелить дробью. Эта версия осталась на уровне предположений.

«Сторона защиты тщательнейшим образом обходит тот момент, что эксперт-баллист пояснил, что дробь, вылетевшая на расстоянии 60 метров, сколько и было от Москвина до потерпевшего, образовала бы диаметр осыпи в 1 метр. К счастью, такого не произошло», — отметил Руснаков.

Потерпевший и его представитель убеждены, что Москвин получил заслуженное наказание за совершенное преступление.

Адвокат потерпевшего Павел РуснаковАдвокат потерпевшего Павел Руснаков
Адвокат потерпевшего Павел Руснаков
Фото: nashgorod.ru
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Решение суда по апелляции Павла Москвина

Судья заслушала обе стороны, а также последнее слово Павла Москвина, которые убежден в том, что роковой выстрел совершил кто-то другой. Экс-полицейский добавил, что на обочине дороги у новотарманского леса, где и случился выстрел, был обнаружен патрон для дроби, однако на него, по мнению Москвина, не обратили должного внимания.

Напомним, что в январе 2022 года майор полиции Павел Москвин отправился в новотарманский лес пристреливать новенький карабин. В тот же день в то же место отправился и потерпевший — он искал закладку, но в последствии получил пулю в лицо.

В ходе первого рассмотрения дела выяснилось, что Москвин с товарищем подобрали раненого Туроса и отвезли его в ОКБ №2, однако бросили в приемной, так как «испугались ответственности».

После получаса, проведенного в совещательной комнате, судья вынесла решение — в заявленных требованиях отказать и оставить приговор без изменения. Однако сторона защиты убеждена в неправомерности обвинения и будет обжаловать это решения в кассационном суде.

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