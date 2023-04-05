Предприятия АПК Тюменской области начали весенне-полевые работы раньше срока

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
«Первой на поля вышла техника Учебно-опытного хозяйства ГАУ Северного Зауралья в Тюменском районе. Одновременно начались работы по внесению минеральных удобрений на полях СПК «Таволжан» в Сладковском районе», - сообщил Александр Моор.
Тюменские сельхозпредприятия рассчитывают в этом году на хорошую погоду. Ранее «Наш город» сообщал, что тёплый и засушливый апрель создаёт риск для предприятий АПК в регионе.