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Предприятия АПК Тюменской области начали весенне-полевые работы раньше срока

5 апреля 2023, 13:23
Фото: тг-канал Александра Моора

Тюменские аграрии выходят на поля раньше срока

Губернатор Тюменской области сообщил в своём тг-канале о начале весенне-полевых работ на тюменских полях. Снег уже сошел, аграрии готовятся к посевной, планируется засеять более миллиона гектаров площадей.
«Первой на поля вышла техника Учебно-опытного хозяйства ГАУ Северного Зауралья в Тюменском районе. Одновременно начались работы по внесению минеральных удобрений на полях СПК «Таволжан» в Сладковском районе», - сообщил Александр Моор.

Тюменские сельхозпредприятия рассчитывают в этом году на хорошую погоду. Ранее «Наш город» сообщал, что тёплый и засушливый апрель создаёт риск для предприятий АПК в регионе. 

Тюменские сельхозпредприятия рассчитывают на хорошую погоду
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Работа#Деньги#Погода в Тюмени#Покупка-продажа#Погода#АПК#Дороги
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