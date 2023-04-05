Подробности ремонта дороги на Ленина в Тюмени: ищут культурный слой и садят деревья

В администрации Тюмени сообщили «Нашему городу», что 5 апреля подрядная организация приступила к переустройству инженерных коммуникаций. Частично разобрано покрытие на тротуарах. Строители будут работать на участке от музея «Городская дума» до улицы Перекопской до 1 мая.