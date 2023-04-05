nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Изображение материала

Подробности ремонта дороги на Ленина в Тюмени: ищут культурный слой и садят деревья

5 апреля 2023, 11:52
Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени на улице Ленина появятся десятки деревьев и изменят работу ливневок

Стали известны подробности ремонта дороги на улице Ленина. Строители уверяют, что зелёных насаждений около трассы станет больше, изменят работу системы ливневой канализации.

По данным видеосюжета «Тюменского времени», около дороги после ремонтных работ появятся 45 «крупномерных деревьев» и 2 000 кустарников.

«Вот сейчас у нас тут работают археологи, ищут культурный слой», - сообщил в видеосюжете «Тюменского времени» директор одного из подрядчиков Леонид Котоменков.

В администрации Тюмени сообщили «Нашему городу», что 5 апреля подрядная организация приступила к переустройству инженерных коммуникаций. Частично разобрано покрытие на тротуарах. Строители будут работать на участке от музея «Городская дума» до улицы Перекопской до 1 мая.

Отметим, что строителям предстоит заменить 2 700 метров асфальта. Ранее «Наш город» сообщал, что проведут первый этап реконструкции улицы Ленина строители проведут до 15 ноября.

В Тюмени строители проведут первый этап реконструкции улицы Ленина до 15 ноября
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дороги#Безопасность на дорогах#Водители#Деньги
Подпишитесь
Уникально для Тюмени: застройщик сделает ремонт ванной за вас
Сегодня, 07:15
Магистранты Передовой инженерной школы ТюмГУ защитили индивидуальные проекты
Вчера, 11:44
Скоро Пасха: в магазины Тюменской области поступит более 10 млн освященных яиц
Сегодня, 06:55
«Пуля или дробь, виновен или нет»: в суде рассмотрели апелляцию полицейского-стрелка
Сегодня, 09:20
«Хотят вывести из дела»: проверка адвоката учителя, обвиняемого в домогательствах
Сегодня, 09:43
Тюмень — в тройке городов-лидеров по качеству среды
Вчера, 05:02