Подробности ремонта дороги на Ленина в Тюмени: ищут культурный слой и садят деревья

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
По данным видеосюжета «Тюменского времени», около дороги после ремонтных работ появятся 45 «крупномерных деревьев» и 2 000 кустарников.
«Вот сейчас у нас тут работают археологи, ищут культурный слой», - сообщил в видеосюжете «Тюменского времени» директор одного из подрядчиков Леонид Котоменков.
В администрации Тюмени сообщили «Нашему городу», что 5 апреля подрядная организация приступила к переустройству инженерных коммуникаций. Частично разобрано покрытие на тротуарах. Строители будут работать на участке от музея «Городская дума» до улицы Перекопской до 1 мая.
Отметим, что строителям предстоит заменить 2 700 метров асфальта. Ранее «Наш город» сообщал, что проведут первый этап реконструкции улицы Ленина строители проведут до 15 ноября.