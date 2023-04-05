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Под Тюменью BMW X6 сбил 12-летнего ребенка, девочка шла по «зебре». Фото

5 апреля 2023, 13:51
Фото: ГИБДД

BMW X6 сбил 12-летнюю школьницу около Тюмени. Она в ОКБ №2

На Салаирском тракте 4 апреля дорогой BMW X6 сбил 12-летнюю девочку на нерегулирумом пешеходном переходе. Она вышла из школьного автобуса, пошла через дорогу, сообщили в пресс-службе ГИБДД.
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ДТП

Девочку пропустила «Газель», но BMW X6 попытался объехать машину.

«В этом время 50-летняя водитель на BMW, которая попыталась  обогнать «Газель», сбила школьницу. Шестиклассница получила травму ноги и другие ранения. Обстоятельства наезда на ребенка на «зебре» выясняются», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Сейчас школьница находится в ОКБ №2.

«Наш город» сообщал, что сегодня пробки в городе достигли 8 баллов из-за крупных заторов на Ямской и Мельникайте. Они растянулись на 2 километра.

В Тюмени крупные пробки на Ямской и Мельникайте, а на объездной ремонт. Фото
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#ДТП#Дети#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дороги#Водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Александр Мязин
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