Под Тюменью BMW X6 сбил 12-летнего ребенка, девочка шла по «зебре». Фото

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Девочку пропустила «Газель», но BMW X6 попытался объехать машину.
«В этом время 50-летняя водитель на BMW, которая попыталась обогнать «Газель», сбила школьницу. Шестиклассница получила травму ноги и другие ранения. Обстоятельства наезда на ребенка на «зебре» выясняются», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Сейчас школьница находится в ОКБ №2.
«Наш город» сообщал, что сегодня пробки в городе достигли 8 баллов из-за крупных заторов на Ямской и Мельникайте. Они растянулись на 2 километра.