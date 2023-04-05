Оппозиционеры хотят сделать процесс КРТ в Тюмени более публичным

Тюменская оппозиция хочет запретить КРТ без согласия собственников

Депутаты облдумы от фракции КПРФ и партии «Справедливая Россия — За правду» внесли на рассмотрение проект закона, который может ограничить проведение КРТ в Тюмени. Документ был внесен в региональное заксобрание 4 апреля.