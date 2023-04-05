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Оппозиционеры хотят сделать процесс КРТ в Тюмени более публичным

5 апреля 2023, 11:19
Фото: 1MI

Тюменская оппозиция хочет запретить КРТ без согласия собственников

Депутаты облдумы от фракции КПРФ и партии «Справедливая Россия — За правду» внесли на рассмотрение проект закона, который может ограничить проведение КРТ в Тюмени. Документ был внесен в региональное заксобрание 4 апреля.

Иван Левченко и Тамара Казанцева предлагают сделать процесс КРТ более публичным и наложить дополнительный контроль на деятельность городских властей.

«В проект может быть включен только тот многоквартирный дом, жилые дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, садовые дома, не признанные аварийными, жители которых большинством (не менее двух третей) поддержали включение такого дома в проект», - в проекте закона.

О планах реализации КРТ необходимо информировать за 30 дней до публичных слушаний.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Лесобазы просят власти возобновить КРТ и расселить их дома.

Итоги недели: отмена КРТ на Лесобазе, установка светофоров, сезон проката самокатов
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Экономика#КРТ#Строительство дома#Строительство жилья#Покупка-продажа#Дела судебные#Александр Мязин
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