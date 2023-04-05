Оппозиционеры хотят сделать процесс КРТ в Тюмени более публичным

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Иван Левченко и Тамара Казанцева предлагают сделать процесс КРТ более публичным и наложить дополнительный контроль на деятельность городских властей.
«В проект может быть включен только тот многоквартирный дом, жилые дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, садовые дома, не признанные аварийными, жители которых большинством (не менее двух третей) поддержали включение такого дома в проект», - в проекте закона.
О планах реализации КРТ необходимо информировать за 30 дней до публичных слушаний.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители Лесобазы просят власти возобновить КРТ и расселить их дома.