Недешевое удовольствие: цены на жилье за городом выросли почти до 7 млн

Как рассказали аналитики базы объявлений об аренде и продаже недвижимости «Циан», такая тенденция наблюдается во всех регионах России. В некоторых из них цены взлетели в два раза. Средняя стоимость «дачи» составляет 9,8 миллионов рублей. Прирост цены за год составил +18%.