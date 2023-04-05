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Недешевое удовольствие: цены на жилье за городом выросли почти до 7 млн

5 апреля 2023, 05:00

Загородные дома в Тюмени за год подорожали на 14%

Загородные дома в Тюменской области подорожали на 14% за год. Цена самого дорого объекта — 6,82 млн рублей.

Как рассказали аналитики базы объявлений об аренде и продаже недвижимости «Циан»,  такая тенденция наблюдается во всех регионах России. В некоторых из них цены взлетели в два раза. Средняя стоимость «дачи» составляет 9,8 миллионов рублей. Прирост цены за год составил +18%.

По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, при этом средняя площадь дома сократилась на 2% и составила чуть более 115 квадратных метров. Эксперты ожидают, что площадь также будет снижаться, а цена квадратного метра — расти.

За прошлый год цены на «загорождку» повышались два раза: весной и осенью. Как отметил Александр Попов, если раньше загородное жилье конкурировало между собой, то теперь они соревнуются с городской недвижимостью.


«Активнее стали выходить проекты комплексной загородной застройки от известных девелоперов, что позволит сформировать отдельный сегмент первичного загородного рынкa, который сейчас находится в дефиците. Расширение льготной ипотеки нa покупку домa станет дополнительным стимулом для развития форматa», — пояснил Алексей Попов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вырос спрос на посуточную аренду загородной недвижимости — дач, коттеджей и таунхаусов. 
#Олеся Киреева#Загородный дом#Недвижимость#Дача#Тюмень#Общество#Тюменцы#Деньги
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