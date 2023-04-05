На каких шинах будут ездить тюменцы: рассказывают эксперты

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
О стабильной ситуации с резиной изданию заявил Алексей Рузанов, технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE. Он рассказал, что на отечественном рынке появилось множество китайских игроков, и замечаний в настоящее время к их продукции не имеется.
Это же подтвердил и Александр Разин, директор по административно-хозяйской деятельности ООО «Байкал-Сервис ТК». Он лишь добавил, что есть некоторые проблемы с поставками шин в премиальном сегменте.
Ранее «Наш город» сообщал, что для выездной службы тюменского хосписа был приобретён новый автомобиль на сумму 1 млн 358 тыс. рублей из средств областного бюджета.