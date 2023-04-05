На каких шинах будут ездить тюменцы: рассказывают эксперты

Тюменские эксперты рассказали о ситуации с шинами на отечественном рынке

К лету тюменские автомобилисты озабочены заменой зимней резины, однако в настоящее время многие отечественные бренды ушли с рынка, а те, что остались, возросли в цене. Тем не менее эксперты заявили, что тюменцам не нужно волноваться по поводу дефицита резины, сообщает «РБК Тюмень».