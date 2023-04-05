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На каких шинах будут ездить тюменцы: рассказывают эксперты

5 апреля 2023, 14:44
Фото: 1MI

Тюменские эксперты рассказали о ситуации с шинами на отечественном рынке

К лету тюменские автомобилисты озабочены заменой зимней резины, однако в настоящее время многие отечественные бренды ушли с рынка, а те, что остались, возросли в цене. Тем не менее эксперты заявили, что тюменцам не нужно волноваться по поводу дефицита резины, сообщает «РБК Тюмень».

О стабильной ситуации с резиной изданию заявил Алексей Рузанов, технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE. Он рассказал, что на отечественном рынке появилось множество китайских игроков, и замечаний в настоящее время к их продукции не имеется.

Это же подтвердил и Александр Разин, директор по административно-хозяйской деятельности ООО «Байкал-Сервис ТК». Он лишь добавил, что есть некоторые проблемы с поставками шин в премиальном сегменте.

Ранее «Наш город» сообщал, что для выездной службы тюменского хосписа был приобретён новый автомобиль на сумму 1 млн 358 тыс. рублей из средств областного бюджета.

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#Елена Чебоксарова#Автомобильные колеса и шины#Дороги#Безопасность на дорогах#Общество#Тюменцы#Автомобилисты#Водители#Лето
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