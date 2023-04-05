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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Мошенники используют бренды Booking и DNS для новых схем обмана

5 апреля 2023, 13:29
Специалисты по информационной безопасности предупреждают о новых схемах обмана, в которых мошенники используют бренды Booking и DNS.

В последнее время людям приходят спам-рассылки, в которых им предлагают высокие деньги за выставление положительных оценок отелям. Однако, как только потенциальная жертва связывается с преступниками, они просят ее оценивать и выкупать товары в онлайн-магазинах электроники. В процессе покупок мошенники стараются завладеть деньгами или данными банковских карт жертвы, - пишут Известия.

Эксперты отмечают, что схема обмана с использованием Booking и DNS похожа на популярные схемы, такие как «прием на работу» в AliExpress, Ozon и Wildberries. Мошенники постоянно модернизируют свои сценарии, чтобы оставаться незамеченными и сохранять эффективность.

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