Мошенники используют бренды Booking и DNS для новых схем обмана

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В последнее время людям приходят спам-рассылки, в которых им предлагают высокие деньги за выставление положительных оценок отелям. Однако, как только потенциальная жертва связывается с преступниками, они просят ее оценивать и выкупать товары в онлайн-магазинах электроники. В процессе покупок мошенники стараются завладеть деньгами или данными банковских карт жертвы, - пишут Известия.
Эксперты отмечают, что схема обмана с использованием Booking и DNS похожа на популярные схемы, такие как «прием на работу» в AliExpress, Ozon и Wildberries. Мошенники постоянно модернизируют свои сценарии, чтобы оставаться незамеченными и сохранять эффективность.