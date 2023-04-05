Мошенники используют бренды Booking и DNS для новых схем обмана

В последнее время людям приходят спам-рассылки, в которых им предлагают высокие деньги за выставление положительных оценок отелям. Однако, как только потенциальная жертва связывается с преступниками, они просят ее оценивать и выкупать товары в онлайн-магазинах электроники. В процессе покупок мошенники стараются завладеть деньгами или данными банковских карт жертвы, - пишут Известия.