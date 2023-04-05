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Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

Космонавт Борисенко сообщил, что магнитные бури не представляют опасности для МКС

5 апреля 2023, 18:05
Летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко рассказал, то магнитные бури не причиняют никакой угрозы для работы МКС.

В интервью NEWS.ru он заявил, что на станции к таким явлениям уже привыкли, а на аппаратуру установленную на МКС магнитные бури оказывают влияние такое же, словно оно установлено на Земле.

По его словам, влияние магнитной бури на технику зависит от напряженности магнитного поля Земли и как оно меняется.

«У меня нет данных, говорящих о том, что на МКС могут возникнуть серьезные проблемы. Магнитная буря влияет на оборудование МКС так же, как и влияла бы на него на Земле. Магнитные бури происходят каждый год, вопрос в их интенсивности. Да, могут возникнуть проблемы со связью, но не сильнее тех, что возникают в подобных ситуациях на Земле», — объяснил эксперт.

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