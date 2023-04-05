Китайские автомобильные бренды с низким спросом на родине пытаются завоевать рынок РФ

Ранее компания пыталась войти в РФ в 2022 году, но у нее получилось занять только 1,6% рынка. Она сменила тактику и теперь продает свои модели, выдавая их за российские бренды. Такой метод называется «бейдж-инжиниринг» и фактически представляет собой переклейку логотипов. Например, внешне обновленный JAC Shuailing W образца 2013 года продается на российском рынке как КамАЗ «Компас», а новинки китайской компании JAC Sunray и JAC N25/N35 в РФ начали реализовывать под марками «Атлант» и «Арго», пишет newsnn.ru.