Китайские автомобильные бренды с низким спросом на родине пытаются завоевать рынок РФ

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Ранее компания пыталась войти в РФ в 2022 году, но у нее получилось занять только 1,6% рынка. Она сменила тактику и теперь продает свои модели, выдавая их за российские бренды. Такой метод называется «бейдж-инжиниринг» и фактически представляет собой переклейку логотипов. Например, внешне обновленный JAC Shuailing W образца 2013 года продается на российском рынке как КамАЗ «Компас», а новинки китайской компании JAC Sunray и JAC N25/N35 в РФ начали реализовывать под марками «Атлант» и «Арго», пишет newsnn.ru.
Обладатели таких новых автомобилей уже остались недовольны следующими недочетами: низкое качество ЛКП, электроники, нехватка запчастей. Непонятно, по какой причине отечественные предприятия по сборке автомобилей выбрали для взаимодействия такого ненадежного партнера, вероятно, из-за доступной стоимости модельного ряда JAC Motors, так как такие машины даже в Китае имеют статус наиболее бюджетных.
При этом микроавтобусы JAC Sunray, производящиеся в РФ, имеют ценник в два раза больший, чем аналоги китайского выпуска.
Как отмечает mk.ru, другие производители из Поднебесной, напротив, показывают максимально надежный подход к сотрудничеству с российскими партнерами. Так, Haval может похвастаться долгосрочными планами по реализации инвестпроектов в России, строительством заводов, созданием сетей дилерских и сервисных центров на территории нашей страны. Возможно, более популярные и востребованные китайские автопроизводители ответили отказом на предложение «Соллерса» о сотрудничестве, хотя ранее он мог похвастаться партнерскими отношениями с такими крупными мировыми автомобильными брендами, как Fiat, SsangYong, Mazda, Ford.
Существует версия, что «Соллерс» приобрел полную лицензию на интеллектуальную собственность и в перспективе планирует заняться модернизацией автомобиля. Однако странно, что если «Соллерс» способен вести разработку автомобилей, почему он не запустил ее раньше? А вместо этого было объявлено о прекращении доработки «УАЗ Патриот» и закрытии конструкторско-инженерного проекта «Соллерс Инжиниринг». Неясно, располагает ли на данный момент компания необходимыми для такой деятельности компетенциями, включая наличие подготовленных специалистов и конструкторской школы для работы над инновационными продуктами.
Возможно, локализация производственных мощностей JAC Motors в нашей стране возрастет до 70%. В этих целях для сборки автомобилей будут использовать покрышки, стекла, огнетушители российского выпуска. Но непонятно, насколько такие меры помогут развитию автомобилестроительной индустрии в РФ.