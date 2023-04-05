Город будет сверкать: в Тюмени началась генеральная уборка

— Наша цель не наказать, а навести прядок на данной территории в кратчайшее время. Если нарушитель не реагирует на замечания, а мусор и ныне там, то приглашаем безответственных-ответственных лиц в управу на составление протокола, а дальше к материалам дела прилагаем фотографии и направляем на заседание административной комиссии, — сказал Олег Харалгин.