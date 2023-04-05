Город будет сверкать: в Тюмени началась генеральная уборка

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
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Как рассказали в городской администрации, началась генеральная уборка с промывки фонарных опор. Улицы Тюмени пылесосят вакуумными подметально-уборочными машинами, также чистят тротуары. Как расскажи в администрации Тюмени, это моющие пылесосы для дорог.
Чистоту начали наводить и имущественных комплексах. Их в Тюмени 58. Там работы ведут инженеры квартальных инспекций.
По словам инженера квартальной инспекции Олега Харалгина, на участке сложная обстановка: в квартал входят частные и многоквартирные дома. Многие аварийные дома расселяют. В результате обхода было выявлено большое количество мусора, многие управляющие компании получили замечания и должны устранить все недочёты. Квартальный инспектор поставил территорию на особый контроль.
— Наша цель не наказать, а навести прядок на данной территории в кратчайшее время. Если нарушитель не реагирует на замечания, а мусор и ныне там, то приглашаем безответственных-ответственных лиц в управу на составление протокола, а дальше к материалам дела прилагаем фотографии и направляем на заседание административной комиссии, — сказал Олег Харалгин.
Первый городской субботник в Тюмени состоится 22 апреля. Уборка пройдет с 9:00 до 13:00.
Ранее «Наш Город» писал, что в прошлом году на городские субботники вышли 62 тысячи горожан.