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Гидрач — крупнейший авторазбор Тюмени

5 апреля 2023, 15:18
Фото: 1MI
Всего за 7 лет существования, авторазбор «Гидрач» вырос из маленького гаражного предприятия в крупнейший авторазбор Тюменской области и один из самых крупных авторазборов России.

Среди немалого количества авторазборов Тюмени не так уж сложно выделить самые успешные предприятия.

В это непростое время, когда наблюдаются постоянные перебои с поставкой не только оригинальных запчастей, но и их аналогов, «Гидрач» снабжает автозапчастями большинство крупнейших автодилеров, станций технического обслуживания и кузовных цехов Тюмени и области. Перекупщики и автолюбители так же «голосуют рублём» и выбирают запчасти в Гидраче, потому что они дешевле чем в других местах.

Секрет такого активного роста и успеха прост -в Гидраче самые низкие цены на запчасти и самый долгий срок гарантии в Тюмени. Кроме того, каждая машина перед разбором проходит тщательную диагностику. Работоспособность деталей проверена и зафиксирована в видео обзоре авто-донора. Менеджеры безошибочно определят совместимость запчасти с вашим авто и помогут определиться с транспортной компанией если вам необходима доставка.

Согласитесь, зачем покупать запчасти в другом месте, когда можно купить по самой низкой цене, с самым долгим сроком гарантии в самом крупном авторазборе области. Именно забота об автолюбителях города и области помогла этому авторазбору так быстро вырасти.

Вы можете ознакомиться со всем ассортиментом б/у запчастей, фото видео обзорам разобранных автомобилей и купить детали по самой низкой цене на официальном сайте авторазбора Тюмени Гидрач.рф.

Так же авторазбор Гидрач является крупнейшим потребителем проблемных, битых, без документов машин в Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, ХМАО, ЯНАО и других регионов и областей Урала.

Перекупщики со всех городов региона успели оценить самые высокие цены на авто в Гидраче. Они массово выкупают проблемные автомобили у собственников со всего региона и перепродают на разбор с накруткой.

Выкуп битых авто осуществляется на разбор и под восстановление оригинальными запчастями с разбора.
Выкуп проблемных авто и автомобилей с ограничениями, запретами, в кредите производится только на разбор. Документы и гос номера остаются собственнику.

Бесплатная эвакуация, оценка и консультация помогут вам определиться с выбором и продать авто максимально быстро и дорого.
Получить мгновенную ONLINE оценку авто, консультацию юриста и продать авто на разбор или под восстановление можно в разделе выкуп авто Тюмень.

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