Александр Моор рассказал, как будет развиваться промышленность в условиях санкций

Тюменская область выйдет на устойчивый промышленный рост

Александр Моор принял участие в заседании Президиума Государственного Совета России и заявил, что у нашего государства есть все необходимое для выхода на устойчивый промышленный рост. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.