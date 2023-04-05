Александр Моор рассказал, как будет развиваться промышленность в условиях санкций

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 10:09
Моор рассказал про наличие целого ряда предложений, направленных на экономическое развитие страны, преодоление дефицита инженерных и рабочих кадров, создание новых производств. Он с гордостью написал, что проект «Нефтегазовый кластер» (объединение предприятий нефтегазовой отрасли) стал одной из лучших региональных практик поддержки промышленности.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области увечился ИПП, особенно в сфере производства машин, компьютеров и оборудования.