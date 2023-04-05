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Published Сегодня, 09:49

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Александр Моор рассказал, как будет развиваться промышленность в условиях санкций

5 апреля 2023, 09:49
Фото: telegram-канал Александра Моора

Тюменская область выйдет на устойчивый промышленный рост

Александр Моор принял участие в заседании Президиума Государственного Совета России и заявил, что у нашего государства есть все необходимое для выхода на устойчивый промышленный рост. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

Моор рассказал про наличие целого ряда предложений, направленных на экономическое развитие страны, преодоление дефицита инженерных и рабочих кадров, создание новых производств. Он с гордостью написал, что проект «Нефтегазовый кластер» (объединение предприятий нефтегазовой отрасли) стал одной из лучших региональных практик поддержки промышленности.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области увечился ИПП, особенно в сфере производства машин, компьютеров и оборудования.

 

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#Елена Чебоксарова
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