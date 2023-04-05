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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Тюменские власти ищут руководителя департамента в интернете

5 апреля 2023, 10:54

Тюменское областное правительство ищет чиновника на сайте вакансий

Правительство Тюменской области разместило вакансию директора регионального департамента по общественным связям и молодежной политике на портале «Работа в России». Ему обещают платить 54 тысячи рублей.

Кандидату на должность предлагают зарплату в 54 тысячи рублей в месяц.

Будущий директор должен иметь стаж работы в госорганах не менее двух лет, а также  иметь диплом о высшем образовании. Кроме того кандидат должен хорошо знать законы, т.к. ему придется самому вносить изменения в нормативные акты.

Напомним, что бывший директор департамента по общественным связям и молодежной политике Павел Белявский в 2022 году стал заместителем губернатора Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, о том, кому в Тюмени готовы платить 500 тысяч рублей в месяц.

Кому в Тюмени готовы платить 500 тысяч рублей в месяц
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#Работа#Общество#Тюменцы#Олеся Киреева
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