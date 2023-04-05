Тюменские власти ищут руководителя департамента в интернете

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Кандидату на должность предлагают зарплату в 54 тысячи рублей в месяц.
Будущий директор должен иметь стаж работы в госорганах не менее двух лет, а также иметь диплом о высшем образовании. Кроме того кандидат должен хорошо знать законы, т.к. ему придется самому вносить изменения в нормативные акты.
Напомним, что бывший директор департамента по общественным связям и молодежной политике Павел Белявский в 2022 году стал заместителем губернатора Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, о том, кому в Тюмени готовы платить 500 тысяч рублей в месяц.