ЖК «Уездные кварталы» в Тюмени — союз зеленой экосистемы и развитой инфраструктуры

В ЖК есть 2-комнатные квартиры-«распашонки» с площадью от 64 квадратных метров. В таких вариантах планировок есть мастер-спальни, которые станут приватным местом отдыха. В роскошных 3-комнатных квартирах с видовыми террасами, на которых можно разбить небольшой садик, организовать личный тренажерный зал на свежем воздухе и даже устроить барбекю-вечеринку. Также есть варианты с французскими балконами, гардеробными, угловым остеклением — всего более 100 планировок.