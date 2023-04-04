ЖК «Уездные кварталы» в Тюмени — союз зеленой экосистемы и развитой инфраструктуры

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:50
Один из ярких примеров — ЖК «Уездные кварталы» от застройщика «Мидгард Рус», который объявил о старте продаж квартир во втором доме. Жилой комплекс формата well-being возводят в Тюменской слободе — это самый быстро развивающийся район города. Здесь уже есть детские сады, гимназия, спортивный комплекс с бассейном, поликлиника и детская школа искусств.
Инфраструктура сочетается с близостью к природе: архитекторы создали экосистему с разными видами деревьев. Жилой комплекс состоит из трех кварталов, каждый из которых включает дома разной этажности. Квартал объединяет приватный двор-парк — живописный оазис среди домов. Новоселы смогут гулять по пешеходному бульвару и собственному скверу с фонтаном и ландшафтным дизайном от мастерской Green Park. В 15 минутах от ЖК есть огромный экопарк «Комарово».
В домах переменной этажности предусмотрены функциональные студии и 1-комнатные квартиры площадью от 40 квадратных метров с просторной кухней-гостиной и полноценной спальной комнатой.
В ЖК есть 2-комнатные квартиры-«распашонки» с площадью от 64 квадратных метров. В таких вариантах планировок есть мастер-спальни, которые станут приватным местом отдыха. В роскошных 3-комнатных квартирах с видовыми террасами, на которых можно разбить небольшой садик, организовать личный тренажерный зал на свежем воздухе и даже устроить барбекю-вечеринку. Также есть варианты с французскими балконами, гардеробными, угловым остеклением — всего более 100 планировок.
В изумрудные джунгли двора-парка будут гармонично вписаны места для отдыха, занятий спортом и детских игр. Закрытая территория будет находиться под круглосуточным видеонаблюдением, а парковку для авто обустроят за пределами двора.
Фасады домов, выполненные в сдержанных природных оттенках с облицовкой из искусственного камня до уровня второго этажа, идеально сочетаются с зеленью двора. Вечером загорается двухуровневая подсветка, создавая особенный уют.
Входные группы с панорамным остеклением выполнят на уровне земли: безбарьерная среда — последний тренд в современном строительстве. Зайти в дом можно будет как со двора, так и с улицы, а домофоны расположат в теплых тамбурах. Кроме того, предусмотрена комфортная зона ожидания, большая колясочная и общественные кладовые.
До 1 мая можно рассчитывать на приятное ценовое предложение по случаю старта продаж. Стоимость квартир варьируется от от 3,8 млн до 9,2 млн рублей. Также можно приобрести кладовую площадью от 3,5 до 8 кв. м на минус первом этаже. Застройщик предусмотрел комфортные варианты покупки — с помощью ипотеки от ведущих банков, рассрочки, госпрограмм, жилищных сертификатов, маткапитала и trade-in.
В «Уездных кварталах» есть квартиры с готовой отделкой. Также можно выбрать квартиру с чистовой отделкой, где выполнена стяжка пола, выровнены стены, установлены розетки, выключатели, радиаторы, счетчики ЖКУ, домофон, входные металлические двери с двумя замками 4-го класса сложности.
Срок сдачи «Уездных кварталов» по документам — I квартал 2024 года. Но застройщик планирует завершить возведение жилого комплекса в конце этого года. Узнать больше о проекте можно на сайте компании, а получить профессиональную консультацию — в отделе продаж по телефону +7 (3452) 39-47-81.
Офис продаж «Уездные кварталы»:
ул. В. Подшибякина, 9, ст. 1;
+7 (34-52) 39-47-81;
vk.com/uyezdkvartal
Застройщик ООО «СЗ МИДГАРД РУС», проектная декларация на сайте наш. дом.рф. Ипотеку предоставляют ПАО «Сбербанк» и другие банки.
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