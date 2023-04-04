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Житель Тюмени получил из маркетплейса новый холодильник и три мертвых мыши. Фото

4 апреля 2023, 14:34
Фото: 1MI

Тюменец купил новых холодильник с мертвыми мышами. Фото

Тюменец Андрей заказал на одном из маркетплейсов новый холодильник Samsung. Курьер привёз новую технику не стал ждать распаковку и быстро ушел. По данным тг-канала «Темы Тюмени», мужчина обнаружил в коробке несколько мёртвых мышей.
Фото: Скрин "Темы Тюмени"

Скорее всего, они прогрызли пол на складе и залезли в пенопласт.

«Нашли горячую линию, там нам сказали: «Сожалеем, дайте нам пару дней, мы подумаем, что сделать». В итоге мы сами оформили возврат (только через 3 дня, раньше не было дат), потом написал специалист поддержки, что они извиняются и дарят скидочный купон», - сообщил Андрей тг-каналу «Темы Тюмени».

Ранее «Наш город» сообщал, что в декабре на новом мосту у железнодорожного вокзала Тюмени заметили мышь.

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