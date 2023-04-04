Житель Тюмени получил из маркетплейса новый холодильник и три мертвых мыши. Фото

Тюменец купил новых холодильник с мертвыми мышами. Фото

Тюменец Андрей заказал на одном из маркетплейсов новый холодильник Samsung. Курьер привёз новую технику не стал ждать распаковку и быстро ушел. По данным тг-канала «Темы Тюмени», мужчина обнаружил в коробке несколько мёртвых мышей.