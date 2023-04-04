Житель Тюмени получил из маркетплейса новый холодильник и три мертвых мыши. Фото

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Скорее всего, они прогрызли пол на складе и залезли в пенопласт.
«Нашли горячую линию, там нам сказали: «Сожалеем, дайте нам пару дней, мы подумаем, что сделать». В итоге мы сами оформили возврат (только через 3 дня, раньше не было дат), потом написал специалист поддержки, что они извиняются и дарят скидочный купон», - сообщил Андрей тг-каналу «Темы Тюмени».
Ранее «Наш город» сообщал, что в декабре на новом мосту у железнодорожного вокзала Тюмени заметили мышь.