За два месяца индекс промышленного производства Тюменской области вырос на 2,9%

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
«За первые два месяца 2023 года этот показатель вырос на 2,9% к уровню января-февраля 2022 года. В 2,7 раза увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий, более чем на 80% машин и оборудования», — отметил Александр Моор.
Обрабатывающие производства увеличили объемы выпуска на 6,8%. Выпуск лекарств прибавляет почти 44%.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменское мороженое и ягоды появятся на известных маркетплейсах.