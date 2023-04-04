За два месяца индекс промышленного производства Тюменской области вырос на 2,9%

В Тюменской области индекс промышленного производства увеличился на 2,9%

Индекс промышленного производства (ИПП) в Тюменской области увеличился на 2,9% за последние 2 месяца. По данным тг-канала губернатора Тюменской области, самыми быстрорастущими сферами стали производство машин, оборудования и компьютеров.