nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Изображение материала

За два месяца индекс промышленного производства Тюменской области вырос на 2,9%

4 апреля 2023, 13:32
Фото: 1MI

В Тюменской области индекс промышленного производства увеличился на 2,9%

Индекс промышленного производства (ИПП) в Тюменской области увеличился на 2,9% за последние 2 месяца. По данным тг-канала губернатора Тюменской области, самыми быстрорастущими сферами стали производство машин, оборудования и компьютеров.
«За первые два месяца 2023 года этот показатель вырос на 2,9% к уровню января-февраля 2022 года. В 2,7 раза увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий, более чем на 80% машин и оборудования», — отметил Александр Моор.

Обрабатывающие производства увеличили объемы выпуска на 6,8%. Выпуск лекарств прибавляет почти 44%.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменское мороженое и ягоды появятся на известных маркетплейсах.

Читайте также:
Тюменское мороженое и ягоды появятся на известных маркетплейсах. Фото
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Покупка-продажа#Производство
Подпишитесь
Мечтаете о комфортной жизни в загородном доме? Не пропустите выставку «Загород Экспо»
Сегодня, 03:46
Магистранты Передовой инженерной школы ТюмГУ защитили индивидуальные проекты
Сегодня, 11:44
В Тюмени банкротят компании экс-директора самого крупного налогового должника области
Сегодня, 09:06
«Она меня вынудила это сделать»: Руслана Гасанова приговорили к 1,6 годам «строгача»
Сегодня, 11:42
Тюмень готовится к 1 мая и Дню Победы. Запланированы уличные мероприятия и салют
Вчера, 14:37
Тюмень — в тройке городов-лидеров по качеству среды
Сегодня, 05:02