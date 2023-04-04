В Тюменской области похоронили молодого бойца ЧВК «Вагнер». Фото

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
«Дмитрий погиб в ходе Специальной военной операции. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего», - сообщается в паблике «Типичный Тобольск».
Другие подробности его смерти не сообщаются.
Вчера «Наш город» сообщал, что 25-летний житель Тобольска погиб под городом Артемовском. Его похороны были назначены на 4 апреля. Смертельное ранение Алексей Заводин получил ещё 10 января 2023 года в ходе проведения СВО.