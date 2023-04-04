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В Тюменской области похоронили молодого бойца ЧВК «Вагнер». Фото

4 апреля 2023, 12:18
Фото: Скрин паблика "Типичный Тобольск"

Тюменец погиб в ходе СВО, его похоронили в родном поселке. Фото

В тюменском поселке Комсомольский Вагайского района простились с бойцом ЧВК «Вагнер». По данным паблика «Типичный Тобольск», Дмитрия Вершинина похоронили 3 апреля.
«Дмитрий погиб в ходе Специальной военной операции. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего», - сообщается в паблике «Типичный Тобольск».

Другие подробности его смерти не сообщаются.

Вчера «Наш город» сообщал, что 25-летний житель Тобольска погиб под городом Артемовском. Его похороны были назначены на 4 апреля. Смертельное ранение Алексей Заводин получил ещё 10 января 2023 года в ходе проведения СВО.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Похороны#Военнослужащие#Военный призыв#Военные#Происшествия#Работа
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