В Тюменской области от клещей обработают тысячи гектаров

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
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Updated Сегодня, 05:50
Как сообщили «Нашему Городу» в информационном центре правительства Тюменской области, в регионе уже зафиксированы первые случаи присасывания клещей. От лесных кровососов пострадали более 40 человек. Первый случай был зарегистрирован в середине марта.
Жителям региона напоминают, что в Тюменской области продолжается вакцинация против клещевого вирусного энцефалита. С начала года прививки уже поставили более 37 тысяч человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских лесах уже проснулись змеи. На днях гадюку встретил в лесу под Тобольском местный житель.