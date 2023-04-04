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В Тюменской области от клещей обработают тысячи гектаров

4 апреля 2023, 05:23
Фото: 1MI

В Тюмени от клещей обработают более 9 тысяч гектаров в 2023 году

В Тюменской области в этом году акарицидные обработки пройдут на территории площадью более девяти тысяч гектаров. От клещей обработают пришкольные территории, площадки у детских садов, медицинских и оздоровительных учреждений, детских лагерей, территории кладбищ.
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Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в информационном центре правительства Тюменской области, в регионе уже зафиксированы первые случаи присасывания клещей. От лесных кровососов пострадали более 40 человек. Первый случай был зарегистрирован в середине марта.

Жителям региона напоминают, что в Тюменской области продолжается вакцинация против клещевого вирусного энцефалита. С начала года прививки уже поставили более 37 тысяч человек.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских лесах уже проснулись змеи. На днях гадюку встретил в лесу под Тобольском местный житель.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Клещи#Клещевой энцефалит#Акарицидная обработка#Тюмень#Тюменская область
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