В Тюменской области от клещей обработают тысячи гектаров

В Тюмени от клещей обработают более 9 тысяч гектаров в 2023 году

В Тюменской области в этом году акарицидные обработки пройдут на территории площадью более девяти тысяч гектаров. От клещей обработают пришкольные территории, площадки у детских садов, медицинских и оздоровительных учреждений, детских лагерей, территории кладбищ.

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