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В Тюмени за полгода счастье «подешевело» на 5 тысяч рублей

4 апреля 2023, 07:09
Фото: 1MI

Тюменцы рассказали о том, сколько надо денег для счастливой жизни

Жители Тюмени рассказали, сколько им требуется денег для счастья. Оптимальным размером заработка горожане считают сумму в 195 тысяч рублей. В октябре 2022 года тюменцы считали, что для счастливой жизни в месяц требуется 200 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

Помимо Тюмени, на пять тысяч рублей снизились запросы и у жителей Екатеринбурга — с 200 до 195 тысячи рублей.

В городах-миллионниках, напротив, запросы населения выросли. На первом месте по ожиданиям — Москва, здесь для счастья нужно 260 тысяч рублей в месяц. На втором — Санкт-Петербург (230 тысяч рублей), на третьем — Владивосток с денежным счастьем в размере 220 тысяч рублей, сообщили «Нашему Городу» аналитики портала SuperJob.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области опубликовали список самых высокооплачиваемых вакансий марта. В него вошли машинисты, электрогазосварщики, риелторы, стоматологи. Им готовы платить ежемесячно от 100 до 500 тысяч рублей.

 

 

#Общество#Новости тюмени#Исследования#Социологические исследования#Заработная плата#Работа#Деньги#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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