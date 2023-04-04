В Тюмени за полгода счастье «подешевело» на 5 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
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Updated Сегодня, 07:16
Помимо Тюмени, на пять тысяч рублей снизились запросы и у жителей Екатеринбурга — с 200 до 195 тысячи рублей.
В городах-миллионниках, напротив, запросы населения выросли. На первом месте по ожиданиям — Москва, здесь для счастья нужно 260 тысяч рублей в месяц. На втором — Санкт-Петербург (230 тысяч рублей), на третьем — Владивосток с денежным счастьем в размере 220 тысяч рублей, сообщили «Нашему Городу» аналитики портала SuperJob.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области опубликовали список самых высокооплачиваемых вакансий марта. В него вошли машинисты, электрогазосварщики, риелторы, стоматологи. Им готовы платить ежемесячно от 100 до 500 тысяч рублей.