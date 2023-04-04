В Тюмени за полгода счастье «подешевело» на 5 тысяч рублей

В городах-миллионниках, напротив, запросы населения выросли. На первом месте по ожиданиям — Москва, здесь для счастья нужно 260 тысяч рублей в месяц. На втором — Санкт-Петербург (230 тысяч рублей), на третьем — Владивосток с денежным счастьем в размере 220 тысяч рублей, сообщили «Нашему Городу» аналитики портала SuperJob.