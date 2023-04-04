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В Тюмени всех посетителей ТРЦ «Кристалл» будут бесплатно обследовать

4 апреля 2023, 11:18
Фото: 1MI

В Тюмени посетители ТРЦ «Кристалл» смогут пройти бесплатное медобследование

В областной столице в пятницу состоится акция по бесплатному медицинскому обследованию посетителей ТРЦ «Кристалл». Мероприятие пройдёт 7 апреля с 10 до 14 часов дня, сообщает информцентр правительства Тюменской области.

Приглашаются все жители города.

«В программе: обследование функционального состояния сердца на аппарате «Кардиовизор»; измерение уровня артериального давления, глюкозы и холестерина в крови; биоимпедансометрия; тестирование на ВИЧ–инфекцию, деменцию; консультация врача-онколога и нутрициолога; тренировка на фитболах и многое другое», - сообщает информцентр правительства Тюменской области.

Акция пройдёт во «Всемирный день здоровья» 7 апреля.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени врачи ОКБ №2 нашли у маленькой девочки редкую патологию.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Жалобы#ТРЦ Кристалл#Медицина72#Медицинская помощь#Александр Мязин
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