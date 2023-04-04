В Тюмени всех посетителей ТРЦ «Кристалл» будут бесплатно обследовать

В Тюмени посетители ТРЦ «Кристалл» смогут пройти бесплатное медобследование

В областной столице в пятницу состоится акция по бесплатному медицинскому обследованию посетителей ТРЦ «Кристалл». Мероприятие пройдёт 7 апреля с 10 до 14 часов дня, сообщает информцентр правительства Тюменской области.