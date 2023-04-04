В Тюмени всех посетителей ТРЦ «Кристалл» будут бесплатно обследовать

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Приглашаются все жители города.
«В программе: обследование функционального состояния сердца на аппарате «Кардиовизор»; измерение уровня артериального давления, глюкозы и холестерина в крови; биоимпедансометрия; тестирование на ВИЧ–инфекцию, деменцию; консультация врача-онколога и нутрициолога; тренировка на фитболах и многое другое», - сообщает информцентр правительства Тюменской области.
Акция пройдёт во «Всемирный день здоровья» 7 апреля.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени врачи ОКБ №2 нашли у маленькой девочки редкую патологию.