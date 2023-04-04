В Тюмени водитель легковушки врезался в мотоциклиста

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:00
Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным водитель Ford нарушил правила очередности проезда. В результате ДТП водитель мотоцикла получил травму ноги. В настоящее время обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Еще одно дорожно-транспортное происшествие, но уже с участием 21-летнего велосипедиста и Subaru, произошло на пересечении улиц Мельникайте и Котовского на пешеходном переходе. Молодой человек пересекал «зебру» не спешившись предварительно. В результате ДТП велосипедист получил ушибы.
Ранее «Наш Город» писал, что в выходные дни в Тюмени под колеса автомобилей попали двое детей на самокатах. Обе аварии произошли во дворах домов.