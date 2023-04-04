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В Тюмени водитель легковушки врезался в мотоциклиста

4 апреля 2023, 05:58
Фото: ГИБДД

В Тюмени на углу Федорова-Семенова произошло ДТП с мотоциклистом

Две аварии с участием водителей двухколесных транспортных средств произошло накануне в Тюмени. На перекрестке улиц Федорова и Семенова 38 мотоциклист врезался в Ford.
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Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным водитель Ford нарушил правила очередности проезда. В результате ДТП водитель мотоцикла получил травму ноги. В настоящее время обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие, но уже с участием 21-летнего велосипедиста и Subaru, произошло на пересечении улиц Мельникайте и Котовского на пешеходном переходе. Молодой человек пересекал «зебру» не спешившись предварительно. В результате ДТП велосипедист получил ушибы.

Ранее «Наш Город» писал, что в выходные дни в Тюмени под колеса автомобилей попали двое детей на самокатах. Обе аварии произошли во дворах домов.

#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Тюмень#ДТП#Авария#Тюменская область
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