В Тюмени водитель легковушки врезался в мотоциклиста

Еще одно дорожно-транспортное происшествие, но уже с участием 21-летнего велосипедиста и Subaru, произошло на пересечении улиц Мельникайте и Котовского на пешеходном переходе. Молодой человек пересекал «зебру» не спешившись предварительно. В результате ДТП велосипедист получил ушибы.