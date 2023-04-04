В Тюмени работают «старые» электросамокаты из Москвы. Скрин

В Тюмени привезли «старые» электрические самокаты из Москвы. Скрин

По данным подписчиков паблика «ЧС Тюмень», в городе работают «старые» электрические самокаты. Их привезли в областную столицу из Москвы. Тюменцы полагают, что это может привести к авариям.