В Тюмени работают «старые» электросамокаты из Москвы. Скрин

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
«Тюмень не в почете, отправили нам старые московские самокаты, при этом даже поленились замазать надпись: «московский прокат», - сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень».
Тюменец Глеб Н. отметил, что «если у самоката ломается рулевая стойка или имеет серьезные повреждения, то ее меняют на желто-оранжевую. Почему я не знаю».
Ранее «Наш город» отмечал, что 2 апреля в Тюмени и Тобольске стартовал сезон кикшеринга — проката самокатов. Цена 1 минуты составляет 6 рублей.