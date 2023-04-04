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В Тюмени работают «старые» электросамокаты из Москвы. Скрин

4 апреля 2023, 12:49
Фото: Скрин паблика "ЧС Тюмень"

В Тюмени привезли «старые» электрические самокаты из Москвы. Скрин

По данным подписчиков паблика «ЧС Тюмень», в городе работают «старые» электрические самокаты. Их привезли в областную столицу из Москвы. Тюменцы полагают, что это может привести к авариям.
«Тюмень не в почете, отправили нам старые московские самокаты, при этом даже поленились замазать надпись: «московский прокат», - сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень».

Тюменец Глеб Н. отметил, что «если у самоката ломается рулевая стойка или имеет серьезные повреждения, то ее меняют на желто-оранжевую. Почему я не знаю».

Ранее «Наш город» отмечал, что 2 апреля в Тюмени и Тобольске стартовал сезон кикшеринга — проката самокатов. Цена 1 минуты составляет 6 рублей.

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