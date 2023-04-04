В Тюмени нашли пенсионерку, нуждающуюся в медицинской помощи

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Третьего апреля 2023 года пропала пенсионерка Фомичева Людмила Евгеньевна. Около суток её искали сотрудники полиции, волонтёры и неравнодушные тюменцы. В ориентировке было указано, что пожилая женщина нуждается в медицинской помощи.
Инфорг поиска Виктория сообщила редакции «Нашего города», что пенсионерка была найдена правоохранительными органами и на данный момент её здоровью ничто не угрожает.
Ранее «Наш город» сообщал, что женщина вышла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.