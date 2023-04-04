В Тюмени нашли пенсионерку, нуждающуюся в медицинской помощи

Третьего апреля 2023 года пропала пенсионерка Фомичева Людмила Евгеньевна. Около суток её искали сотрудники полиции, волонтёры и неравнодушные тюменцы. В ориентировке было указано, что пожилая женщина нуждается в медицинской помощи.