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В Тюмени нашли пенсионерку, нуждающуюся в медицинской помощи

4 апреля 2023, 15:18
Фото: 1MI

В Тюмени нашли живой пенсионерку Людмилу Фомичеву

Сегодня нашли живой пропавшую 73-летнюю женщину, сообщили в ДПСО «Тюменьрегионспас».

Третьего апреля 2023 года пропала пенсионерка Фомичева Людмила Евгеньевна. Около суток её искали сотрудники полиции, волонтёры и неравнодушные тюменцы. В ориентировке было указано, что пожилая женщина нуждается в медицинской помощи.

Инфорг поиска Виктория сообщила редакции «Нашего города», что пенсионерка была найдена правоохранительными органами и на данный момент её здоровью ничто не угрожает.

Ранее «Наш город» сообщал, что женщина вышла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

 

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#Поиск людей#Поиск человека#Пенсионеры#Медицинская помощь#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Елена Чебоксарова
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