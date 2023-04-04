В майские каникулы из Тюмени запустят дополнительные поезда в Москву и Оренбург

Как сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе Свердловской железной дороги, поезд Тюмень — Москва отправится из Тюмени 26 апреля, 1 мая, обратно из Москвы — 28 апреля и 3 мая. Поезд Тюмень — Москва — Пермь отправится из Тюмени 29 апреля и 7 мая, обратно из Москвы — 1 и 9 мая. Состав Оренбург — Тюмень отправится из Оренбурга 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7 и 9 мая, обратно из Тюмени 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 и 11 мая.