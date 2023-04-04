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В майские каникулы из Тюмени запустят дополнительные поезда в Москву и Оренбург

4 апреля 2023, 07:24
Фото: 1MI

В майские каникулы из Тюмени запустят дополнительные поезда в Москву

Из Тюмени в майские праздники запустят дополнительные поезда до Москвы, Оренбурга и Перми. Железнодорожный транспорт будет курсировать с 26 апреля по 11 мая.
Сюжет
Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе Свердловской железной дороги, поезд Тюмень — Москва отправится из Тюмени 26 апреля, 1 мая, обратно из Москвы — 28 апреля и 3 мая. Поезд Тюмень — Москва — Пермь отправится из Тюмени 29 апреля и 7 мая, обратно из Москвы — 1 и 9 мая. Состав Оренбург — Тюмень отправится из Оренбурга 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7 и 9 мая, обратно из Тюмени 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 и 11 мая.

Отправка поезда Пермь — Москва — Тюмень запланирована из Перми 26 апреля и 4 мая, обратно из Москвы — 27 апреля и 5 мая.

При повышенном спросе на поездки в существующие схемы поездов будут включены дополнительные вагоны или назначены новые дополнительные поезда.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский аэропорт Рощино перешел на весенне-летнее расписание работы, согласно которому частота полетов в турецкую Анталью достигнет семи раз в неделю.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#СвЖД#Поезда#Праздники#Майские праздники#Тюмень#Тюменская область
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