В майские каникулы из Тюмени запустят дополнительные поезда в Москву и Оренбург

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Как сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе Свердловской железной дороги, поезд Тюмень — Москва отправится из Тюмени 26 апреля, 1 мая, обратно из Москвы — 28 апреля и 3 мая. Поезд Тюмень — Москва — Пермь отправится из Тюмени 29 апреля и 7 мая, обратно из Москвы — 1 и 9 мая. Состав Оренбург — Тюмень отправится из Оренбурга 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7 и 9 мая, обратно из Тюмени 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 и 11 мая.
Отправка поезда Пермь — Москва — Тюмень запланирована из Перми 26 апреля и 4 мая, обратно из Москвы — 27 апреля и 5 мая.
При повышенном спросе на поездки в существующие схемы поездов будут включены дополнительные вагоны или назначены новые дополнительные поезда.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский аэропорт Рощино перешел на весенне-летнее расписание работы, согласно которому частота полетов в турецкую Анталью достигнет семи раз в неделю.