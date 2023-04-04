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В магазинах Тюмени исчезнет хорошая колбаса из-за проблем местного мясокомбината

4 апреля 2023, 10:39
Фото: 1MI

Тюменцы останутся без любимой колбасы из-за проблем старейшего мясокомбината

Жители Тюмени могут остаться без продукции мясокомбината «Ялуторовский». По данным СБИС, у тюменского предприятия финансовые трудности. С 2015 года организация не получает прибыль.

ООО «Ялуторовский Мясокомбинат» работает на рынке 13 лет и накопила значительные обязательства (около 60 млн рублей). В 2015 году выручка предприятия была 643 млн рублей в год, в 2021 она снизилась до 371 млн. На комбинате работает 157 человек.

По данным СБИС, стоимость бизнеса приближается к отметке «минус 200 млн рублей». Убыток в 2021 году составил 52 млн рублей.

Предприятие принадлежит холдингу ARSIB.

Ранее «Наш город» сообщал, что налоговая банкротит СК «Инвест-строй», компания связана с холдингом ARSIB.

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