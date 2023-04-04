В магазинах Тюмени исчезнет хорошая колбаса из-за проблем местного мясокомбината

ООО «Ялуторовский Мясокомбинат» работает на рынке 13 лет и накопила значительные обязательства (около 60 млн рублей). В 2015 году выручка предприятия была 643 млн рублей в год, в 2021 она снизилась до 371 млн. На комбинате работает 157 человек.