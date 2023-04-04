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Published Сегодня, 13:18

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Updated Сегодня, 13:22

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Тюменское мороженое и ягоды появятся на известных маркетплейсах. Фото

4 апреля 2023, 13:18
Фото: Информцентр правительства ТО

Тюменские ягоды и мороженое будут продавать на известных маркетплейсах. Фото

Сублимированное тюменское мороженое скоро появится на маркетплейсах. По данным информцентра правительства Тюменской области, компания «Грин Лайф» планирует выпускать обработанные ягоды, грибы, овощи и замороженные продукты.
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Тюмень

В проект на первом этапе инвестируют 400 млн рублей, он поддержан фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области».

«После запуска первой очереди объем производства составит 100 тонн продукции в год.  Предприятие намерено увеличить мощности минимум до 300 тонн в год», - сообщает информцентр правительства Тюменской области.

Компания «Грин Лайф» получила статус резидента в тюменском индустриальном парке. Технология завода уникальна для нашего региона.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени сотрудники некогда известной местной фабрики «Восход» снова производят обувь.

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