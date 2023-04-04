Тюменское мороженое и ягоды появятся на известных маркетплейсах. Фото

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
В проект на первом этапе инвестируют 400 млн рублей, он поддержан фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области».
«После запуска первой очереди объем производства составит 100 тонн продукции в год. Предприятие намерено увеличить мощности минимум до 300 тонн в год», - сообщает информцентр правительства Тюменской области.
Компания «Грин Лайф» получила статус резидента в тюменском индустриальном парке. Технология завода уникальна для нашего региона.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени сотрудники некогда известной местной фабрики «Восход» снова производят обувь.