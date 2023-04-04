Тюменский военком рассказал о вручении повесток через Госуслуги

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Updated Сегодня, 04:34
«В настоящее время действует федеральный закон № 53 „О воинской обязанности и военной службе“, в котором указано, что вручение повесток происходит лично в руки и под расписку. В военкомат приходят либо по повестке, либо самостоятельно. Механизмов, которые подразумевают вручение повесток в электронном виде, пока нет. Если будут внесены соответствующие изменения в законодательство, мы к этому готовы», — подчеркнул Куличков.
Военком также отметил, что в этом году в весенний призыв на военную службу будет призвано 1700 жителей региона в возрасте от 18 до 27 лет. Призывники будут служить во всех видах и войсках Вооруженных сил РФ. Около 15 человек пополнят Президентский полк. Срок службы составит двенадцать месяцев.
«Призыв граждан на срочную военную служб не имеет отношения к специальной военной операции. В зоне СВО военнослужащие по призыву проходить службу не будут», — подчеркнул военком.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе на территории Тюменской области начали работать призывные комиссии в муниципалитетах. Всего сформировано 27 призывных комиссий.