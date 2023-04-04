Тюменский военком рассказал о вручении повесток через Госуслуги

Военком также отметил, что в этом году в весенний призыв на военную службу будет призвано 1700 жителей региона в возрасте от 18 до 27 лет. Призывники будут служить во всех видах и войсках Вооруженных сил РФ. Около 15 человек пополнят Президентский полк. Срок службы составит двенадцать месяцев.