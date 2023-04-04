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Posted 4 апреля 12:28

Published 4 апреля 12:28

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

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Тюменский учёный изобрёл робота-лаборанта

4 апреля 2023, 12:28
Фото: 1MI
Сотрудник Тюменского госуниверситета Вячеслав Худышкин изобрел робота, который делает труд химиков безопаснее и эффективнее. Более того, его разработка оказалась в пять раз дешевле аналогов из Европы и США, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Молодой ученый стал победителем программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям и получил грант в размере 500 тысяч рублей на научно-исследовательскую работу. К слову, Тюменский технопарк — региональный представитель этого Фонда.

«Стоимость умного „помощника“ оценивается в 400 тысяч рублей, в массовую продажу его запланировано выпустить в 2025 году», — отметили в Инвестагентстве.

Прототип уже готов, сейчас дописывается программное обеспечение для простого управления новой техникой.

Разработка тюменца может стать востребованной в нефтегазовой, фармацевтической и пищевой промышленностях. Отечественный робот по сравнению с импортным оборудованием выигрывает не только в цене, но и в качестве — он проводит более точные анализы и экономит рабочее время.

Стоит отметить, что Тюменская область сегодня в числе регионов-лидеров по научно-технологическому развитию. Научной деятельностью в области занимаются 24  организации и пять вузов. В научных разработках принимают участие около 4 тысяч исследователей, 60% из них — молодые специалисты. Кроме того, в регионе действует собственная система поддержки научно-технологического развития.





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