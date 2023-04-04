Тюменский учёный изобрёл робота-лаборанта

Разработка тюменца может стать востребованной в нефтегазовой, фармацевтической и пищевой промышленностях. Отечественный робот по сравнению с импортным оборудованием выигрывает не только в цене, но и в качестве — он проводит более точные анализы и экономит рабочее время.