Тюменский учёный изобрёл робота-лаборанта

Posted 4 апреля 12:28
Published 4 апреля 12:28
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Молодой ученый стал победителем программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям и получил грант в размере 500 тысяч рублей на научно-исследовательскую работу. К слову, Тюменский технопарк — региональный представитель этого Фонда.
«Стоимость умного „помощника“ оценивается в 400 тысяч рублей, в массовую продажу его запланировано выпустить в 2025 году», — отметили в Инвестагентстве.
Прототип уже готов, сейчас дописывается программное обеспечение для простого управления новой техникой.
Разработка тюменца может стать востребованной в нефтегазовой, фармацевтической и пищевой промышленностях. Отечественный робот по сравнению с импортным оборудованием выигрывает не только в цене, но и в качестве — он проводит более точные анализы и экономит рабочее время.
Стоит отметить, что Тюменская область сегодня в числе регионов-лидеров по научно-технологическому развитию. Научной деятельностью в области занимаются 24 организации и пять вузов. В научных разработках принимают участие около 4 тысяч исследователей, 60% из них — молодые специалисты. Кроме того, в регионе действует собственная система поддержки научно-технологического развития.