Тюменский хлебокомбинат понес многомиллионные убытки

Тюменский хлебокомбинат оказался на грани банкротства

Тюменский хлебокомбинат «Сила Сибири» может обанкротится в этом году. Согласно данным за 2021 финансовый год, выручка предприятия снизилась на 12% до 1 миллиарда рублей, чистая прибыль упала на 740% — компания понесла убытки в размере 50,5 миллионов рублей.

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