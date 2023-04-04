Тюменский хлебокомбинат понес многомиллионные убытки

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
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Согласно данным из открытых источников, коэффициент финансовой автономии снижен до критических 0,36, рентабельность продаж составляет -4,83%.
Согласно данным реестра банкротств, предприятие в список компаний-банкротов не входит. Также отсутствуют действующие решения о блокировке счетов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области налоговые органы выставили девять банкротных исков строительным компаниям ООО «СТРОЙТЕХНОСЕРВИС», ООО «РУЗСТРОЙ», ОО «ПСК ДСМ». По данным СБИС, компании задолжали налоговикам миллионы рублей.