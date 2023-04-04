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Тюменский хлебокомбинат понес многомиллионные убытки

4 апреля 2023, 03:32
Фото: 1MI

Тюменский хлебокомбинат оказался на грани банкротства

Тюменский хлебокомбинат «Сила Сибири» может обанкротится в этом году. Согласно данным за 2021 финансовый год, выручка предприятия снизилась на 12% до 1 миллиарда рублей, чистая прибыль упала на 740% — компания понесла убытки в размере 50,5 миллионов рублей.
Сюжет
Тюмень

Согласно данным из открытых источников, коэффициент финансовой автономии снижен до критических 0,36, рентабельность продаж составляет -4,83%.

Согласно данным реестра банкротств, предприятие в список компаний-банкротов не входит. Также отсутствуют действующие решения о блокировке счетов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области налоговые органы выставили девять банкротных исков строительным компаниям ООО «СТРОЙТЕХНОСЕРВИС», ООО «РУЗСТРОЙ», ОО «ПСК ДСМ». По данным СБИС, компании задолжали налоговикам миллионы рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Предприятие#Банкротство#Тюмень#Тюменская область
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