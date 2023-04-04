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Тюменские семьи получили 16 миллионов рублей

4 апреля 2023, 14:33
Фото: 1MI

В Тюменской области супружеские пары получили выплату от губернатора в честь юбилея

К юбилею свадьбы в нашем регионе губернаторскую выплату получили 720 супружеских пар. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Сюжет
Свадьба

Из бюджета Тюменской области для поддержки юбиляров в первом квартале текущего года выделили 16 млн рублей.

Напомним, тюменские власти предоставляют супругам единовременную выплату к следующим юбилейным датам: 50, 55, 60, 65, 70 и 75 лет со дня заключения брака. Подать заявление можно через многофункциональные центры, учреждения соцобслуживания по месту проживания или через портал «Госуслуги». Решение о назначении выплаты принимает губернатор Александр Моор.

Ранее «Наш город» писал, что в регионе расторгли брак, в котором один из супругов сменил пол. Несмотря на то, что на момент создания семьи пара была уже разнополой, решение суда оспорить не удалось.

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#Свадьба#Выплата#Браки#Юбилей#Супруги#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Елена Чебоксарова
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