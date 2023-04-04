Тюменские семьи получили 16 миллионов рублей

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Из бюджета Тюменской области для поддержки юбиляров в первом квартале текущего года выделили 16 млн рублей.
Напомним, тюменские власти предоставляют супругам единовременную выплату к следующим юбилейным датам: 50, 55, 60, 65, 70 и 75 лет со дня заключения брака. Подать заявление можно через многофункциональные центры, учреждения соцобслуживания по месту проживания или через портал «Госуслуги». Решение о назначении выплаты принимает губернатор Александр Моор.
Ранее «Наш город» писал, что в регионе расторгли брак, в котором один из супругов сменил пол. Несмотря на то, что на момент создания семьи пара была уже разнополой, решение суда оспорить не удалось.