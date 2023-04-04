Тюменец купил арестованный Chevrole Camaro, а штрафы платит прошлый владелец. Фото

Житель Тюмени гоняет по городу на арестованном Chevrole Camaro и не платит штрафы

Житель Тюмени купил арестованную машину Chevrole Camaro и гоняет по городу получая штрафы. В редакцию «Нашего города» обратились прошлые владельцы дорогого автомобиля, он записан на них и сейчас им приходится платить налоги и штрафы.