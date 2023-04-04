nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Изображение материала

Тюменец купил арестованный Chevrole Camaro, а штрафы платит прошлый владелец. Фото

4 апреля 2023, 10:59
Фото: Читатель "Нашего города"

Житель Тюмени гоняет по городу на арестованном Chevrole Camaro и не платит штрафы

Житель Тюмени купил арестованную машину Chevrole Camaro и гоняет по городу получая штрафы. В редакцию «Нашего города» обратились прошлые владельцы дорогого автомобиля, он записан на них и сейчас им приходится платить налоги и штрафы.
«Просим связаться человека который ездит на автомобиле Chevrole Camaro, с владельцем авто который прописан в документах данной машины, так как машина находится в запрете на рег.действия! Поэтому мы предлагаем помощь и настоятельно просим связаться с нами, чтобы снять запрет на рег.действия! Потому, что мы оплачиваем налоги и штрафы за машину, нам это не нужно и вы сможете поставить её на учёт», - отметили прошлые владельцы Chevrole Camaro.

Сумма продажи машины не называется. Между тем только налог на машину может составлять от 30 тысяч рублей в год (из-за большой мощности транспортного средства).

В январе 2023 года «Наш город» сообщал, что за два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров.

Читайте также:
За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров
#Александр Мязин#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дороги#Безопасность на дорогах#Водители#Жалобы#Покупка-продажа#Бизнес#Дела судебные
Подпишитесь
Мечтаете о комфортной жизни в загородном доме? Не пропустите выставку «Загород Экспо»
Сегодня, 03:46
Статистика. 21 ребенок пострадал в ДТП на улицах Тюменской области
Сегодня, 07:56
Тюменский военком рассказал о вручении повесток через Госуслуги
Сегодня, 04:31
Где в Тюмени бесплатно за 5 минут узнать свой ВИЧ-статус
Сегодня, 08:24
Тюмень готовится к 1 мая и Дню Победы. Запланированы уличные мероприятия и салют
Вчера, 14:37
Тюмень — в тройке городов-лидеров по качеству среды
Сегодня, 05:02