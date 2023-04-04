Тюменец купил арестованный Chevrole Camaro, а штрафы платит прошлый владелец. Фото

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
«Просим связаться человека который ездит на автомобиле Chevrole Camaro, с владельцем авто который прописан в документах данной машины, так как машина находится в запрете на рег.действия! Поэтому мы предлагаем помощь и настоятельно просим связаться с нами, чтобы снять запрет на рег.действия! Потому, что мы оплачиваем налоги и штрафы за машину, нам это не нужно и вы сможете поставить её на учёт», - отметили прошлые владельцы Chevrole Camaro.
Сумма продажи машины не называется. Между тем только налог на машину может составлять от 30 тысяч рублей в год (из-за большой мощности транспортного средства).
В январе 2023 года «Наш город» сообщал, что за два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров.