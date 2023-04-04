Тюмень — в тройке городов-лидеров по качеству среды

Тюмень вошла в топ-3 российских городов по качеству среды

Тюмень вошла в тройку крупных городов с населением от 250 тысяч до 1 миллиона человек по качеству среды по итогам 2022 года. Индекс качества городской среды подготовили Минстрой России и институт развития ДОМ.РФ.

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