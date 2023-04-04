Тюмень — в тройке городов-лидеров по качеству среды

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
По данным исследования, Тюмень набрала 240 баллов и расположилась на третьем месте. Первое место в данной группе заняли Мытищи (241 балл), второй — Грозный (241 балл). Тобольск занял девятую позицию в группе средних городов — он набрал 236 баллов, на тринадцатом месте расположился Ишим, набравший 230 баллов.
Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько отметил, что в группе крупных городов отмечена самая высокая доля городов с благоприятной средой — 94%. Тюмень и Грозный стабильно занимают первые строки в таких исследованиях.
Индекс качества городской среды рассчитывается ежегодно Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на основании данных, полученных от субъектов РФ, МВД России, Минкультуры России, Роспотребнадзора, Росстата, института развития ДОМ.РФ.
Ранее «Наш Город» писал, что глава администрации Тюмени Руслан Кухарук занял пятое место в национальном рейтинге мэров по итогам января-марта 2023 года. Первое место в рейтинге занял экс-губернатор Тюменской области, мэр Москвы Сергей Собянин.